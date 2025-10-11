https://ria.ru/20251011/efimov-2047588592.html
Ефимов: жилье по реновации получили 24 тысячи жителей на западе Москвы
Новое жилье в рамках программы реновации на западе Москвы получили 24 тысячи горожан, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 11.10.2025
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Новое жилье в рамках программы реновации на западе Москвы получили 24 тысячи горожан, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Первыми предложения равнозначных квартир по программе реновации на западе столицы получили жители пяти домов в районах Проспект Вернадского и Можайский. Сейчас переселение затронуло москвичей в девяти районах округа, а число расселяемых зданий достигло 173. Это почти треть всех домов, включенных в программу реновации в ЗАО. Правообладателями комфортного жилья в округе стали уже почти 24 тысячи горожан", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что всего на западе Москвы планируют переселить 104 тысячи жителей из 548 старых домов. В районе Проспект Вернадского договоры на новое жилье заключили горожане из 33 расселяемых домов, а в Можайском – из 31 старого здания. При этом в районе Очаково-Матвеевское переедут жители 31 дома.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации добавили девять новых площадок.