Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: жилье по реновации получили 24 тысячи жителей на западе Москвы - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/efimov-2047588592.html
Ефимов: жилье по реновации получили 24 тысячи жителей на западе Москвы
Ефимов: жилье по реновации получили 24 тысячи жителей на западе Москвы - РИА Новости, 11.10.2025
Ефимов: жилье по реновации получили 24 тысячи жителей на западе Москвы
Новое жилье в рамках программы реновации на западе Москвы получили 24 тысячи горожан, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T14:12:00+03:00
2025-10-11T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984088363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc2b187b59298fbe3c26eb17529c1f6b.png
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984088363_136:0:1273:853_1920x0_80_0_0_f7df2038c2025ebb18385aba4ab476c8.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: жилье по реновации получили 24 тысячи жителей на западе Москвы

Ефимов: жилье в рамках реновации получили 24 тысячи жителей на западе Москвы

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Новое жилье в рамках программы реновации на западе Москвы получили 24 тысячи горожан, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Первыми предложения равнозначных квартир по программе реновации на западе столицы получили жители пяти домов в районах Проспект Вернадского и Можайский. Сейчас переселение затронуло москвичей в девяти районах округа, а число расселяемых зданий достигло 173. Это почти треть всех домов, включенных в программу реновации в ЗАО. Правообладателями комфортного жилья в округе стали уже почти 24 тысячи горожан", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что всего на западе Москвы планируют переселить 104 тысячи жителей из 548 старых домов. В районе Проспект Вернадского договоры на новое жилье заключили горожане из 33 расселяемых домов, а в Можайском – из 31 старого здания. При этом в районе Очаково-Матвеевское переедут жители 31 дома.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации добавили девять новых площадок.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала