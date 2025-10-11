https://ria.ru/20251011/dorogi-2049859255.html
В Москве дороги и тротуары промыли специальным шампунем
В Москве дороги и тротуары промыли специальным шампунем - РИА Новости, 22.10.2025
В Москве дороги и тротуары промыли специальным шампунем
Все столичные дороги и тротуары в субботу, 11 октября, промыли специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-11T15:24:00+03:00
2025-10-11T15:24:00+03:00
2025-10-22T15:07:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008564542_0:251:3194:2048_1920x0_80_0_0_5969c128a7b253e06358a8c34051b387.jpg
https://ria.ru/20251006/moskva-2049846324.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008564542_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_ba05275fbb91fdc798fccd7552894177.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве дороги и тротуары промыли специальным шампунем
Дороги Москвы промыли специальным шампунем в рамках подготовки к зиме
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Все столичные дороги и тротуары в субботу, 11 октября, промыли специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промыли концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой.
"Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполняют вручную комплексные бригады коммунальных служб", - подчеркнул Бирюков.