Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:24 11.10.2025 (обновлено: 15:07 22.10.2025)
В Москве дороги и тротуары промыли специальным шампунем
В Москве дороги и тротуары промыли специальным шампунем
В Москве дороги и тротуары промыли специальным шампунем

Дороги Москвы промыли специальным шампунем в рамках подготовки к зиме

Промывка дорог с шампунем после зимы на Кутузовском проспекте в Москве
Промывка дорог с шампунем после зимы на Кутузовском проспекте в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Все столичные дороги и тротуары в субботу, 11 октября, промыли специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промыли концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой.
"Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполняют вручную комплексные бригады коммунальных служб", - подчеркнул Бирюков.
