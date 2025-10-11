В Москве дороги и тротуары промыли специальным шампунем

Промывка дорог с шампунем после зимы на Кутузовском проспекте в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Все столичные дороги и тротуары в субботу, 11 октября, промыли специальным шампунем в рамках подготовки к зиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промыли концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой.