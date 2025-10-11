Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова надеется на прямой контакт с США по Украине
00:04 11.10.2025
Львова-Белова надеется на прямой контакт с США по Украине
Львова-Белова надеется на прямой контакт с США по Украине - РИА Новости, 11.10.2025
Львова-Белова надеется на прямой контакт с США по Украине
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале выразила уверенность, что прямой контакт с американской стороной... РИА Новости, 11.10.2025
2025
Львова-Белова надеется на прямой контакт с США по Украине

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале выразила уверенность, что прямой контакт с американской стороной позволит донести миру реальное положение дел с пострадавшими в украинском конфликте семьями.
"Уверена, что установленный прямой канал связи с американской стороной позволит не только помогать пострадавшим семьям (в ходе конфликта на Украине - ред.), но и доносить мировой общественности информацию о реальном положении дел", - написала она.
Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за внимание к детям
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
