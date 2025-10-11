https://ria.ru/20251011/burjatija-2047651346.html
В Бурятии рекомендовали не употреблять в пищу сурков
В Бурятии рекомендовали не употреблять в пищу сурков
В Бурятии рекомендовали не употреблять в пищу сурков
Служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Бурятии на фоне случаев бубонной чумы в Монголии рекомендовала не употреблять в
В Бурятии рекомендовали не употреблять в пищу сурков
В Бурятии запретили есть сурков из-за случаев бубонной чумы в Монголии
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Бурятии на фоне случаев бубонной чумы в Монголии рекомендовала не употреблять в пищу сурков.
"В сентябре в Монголии
зафиксировано 13 случаев заражения бубонной чумой, в том числе один летальный исход. В связи с широким ареалом обитания тарбаганов в монголо-российском приграничье имеется высокая вероятность переноса заболевания на территорию Российской Федерации ввиду естественной миграции данного вида. В связи с этим рекомендуем не употреблять в пищу мясо и внутренности сурков", - говорится в сообщении службы.
Кроме того, служба рекомендует не прикасаться к больным или мертвым зверькам, не разбивать лагерь вблизи нор и колоний грызунов, не ходить по открытой местности в легкой открытой обуви.
В случае появления симптомов чумы - это повышение температуры, озноб, болезненность и воспаленность лимфатических узлов или одышка с кашлем и/или отхождение мокроты с кровью - следует немедленно обратиться в больницу.
Бурприроднадзор оповестил охотничьи хозяйства, охотоведов, егерей, производственных охотинспекторов, выдает памятки об опасности заражения охотникам, проводит мониторинг охотничьих ресурсов.