Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии рекомендовали не употреблять в пищу сурков - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 11.10.2025
https://ria.ru/20251011/burjatija-2047651346.html
В Бурятии рекомендовали не употреблять в пищу сурков
В Бурятии рекомендовали не употреблять в пищу сурков - РИА Новости, 11.10.2025
В Бурятии рекомендовали не употреблять в пищу сурков
Служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Бурятии на фоне случаев бубонной чумы в Монголии рекомендовала не употреблять в РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T03:21:00+03:00
2025-10-11T03:21:00+03:00
здоровье - общество
монголия
республика бурятия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155515/17/1555151739_0:67:2048:1219_1920x0_80_0_0_13e9233fa20bda253e8c4c9b5f2a4d75.jpg
https://ria.ru/20250905/rospotrebnadzor-2039811236.html
https://ria.ru/20250721/onischenko-2030329815.html
монголия
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155515/17/1555151739_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2e396bd5935961646826b97b1aa8eecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, монголия, республика бурятия, общество
Здоровье - Общество, Монголия, Республика Бурятия, Общество
В Бурятии рекомендовали не употреблять в пищу сурков

В Бурятии запретили есть сурков из-за случаев бубонной чумы в Монголии

© РИА Новости / Игорь Вайнштейн | Перейти в медиабанкТарбаган или монгольский сурок
Тарбаган или монгольский сурок - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости / Игорь Вайнштейн
Перейти в медиабанк
Тарбаган или монгольский сурок . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт - РИА Новости. Служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Бурятии на фоне случаев бубонной чумы в Монголии рекомендовала не употреблять в пищу сурков.
"В сентябре в Монголии зафиксировано 13 случаев заражения бубонной чумой, в том числе один летальный исход. В связи с широким ареалом обитания тарбаганов в монголо-российском приграничье имеется высокая вероятность переноса заболевания на территорию Российской Федерации ввиду естественной миграции данного вида. В связи с этим рекомендуем не употреблять в пищу мясо и внутренности сурков", - говорится в сообщении службы.
Медсестра держит шприц - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы в Россию из Монголии
5 сентября, 03:28
Кроме того, служба рекомендует не прикасаться к больным или мертвым зверькам, не разбивать лагерь вблизи нор и колоний грызунов, не ходить по открытой местности в легкой открытой обуви.
В случае появления симптомов чумы - это повышение температуры, озноб, болезненность и воспаленность лимфатических узлов или одышка с кашлем и/или отхождение мокроты с кровью - следует немедленно обратиться в больницу.
Бурприроднадзор оповестил охотничьи хозяйства, охотоведов, егерей, производственных охотинспекторов, выдает памятки об опасности заражения охотникам, проводит мониторинг охотничьих ресурсов.
Насекомые Hypogastrura nivicola (снежная блоха) на снегу - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Онищенко предупредил россиян о переносчиках чумы
21 июля, 03:27
 
Здоровье - ОбществоМонголияРеспублика БурятияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала