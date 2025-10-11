Болгария — Турция: смотреть онлайн матч отбора к ЧМ-2026

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Болгария и Турция встретятся в матче седьмого тура группового этапа европейской квалификации к чемпионат мира по футболу 2026 года.
Во сколько начало
Встреча состоится 11 октября в Софии и начнется в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E
11 октября 2025 • начало в 21:45
Завершен
13’ • Радослав Кирилов
11’ • Арда Гюлер
49’ • Виктор Попов (А)
52’ • Кенан Йылдыз
(Арда Гюлер)
56’ • Кенан Йылдыз
66’ • Зеки Челик
(Арда Гюлер)
90’ • Ирфан Кахведжи
(Огуз Айдын)