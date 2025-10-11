https://ria.ru/20251011/avstralija-2047654218.html
В Австралии три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
В Австралии три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
В Австралии три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Австралии, передает местный телеканал ABC. РИА Новости, 11.10.2025
