В Австралии три человека погибли при крушении легкомоторного самолета - РИА Новости, 11.10.2025
04:19 11.10.2025
В Австралии три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
В Австралии три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
в мире
австралия
новый южный уэльс
австралия
новый южный уэльс
в мире, австралия, новый южный уэльс
В мире, Австралия, Новый Южный Уэльс
В Австралии три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

В Австралии три человека погибли при крушении самолета в аэропорту Шеллхарбор

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Австралии, передает местный телеканал ABC.
"Три человека погибли в результате авиакатастрофы в аэропорту Шеллхарбор… в Новом Южном УэльсеАвстралии - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что экстренные служб получили уведомление о крушении легкомоторного самолета утром по местному времени.
Самолет, согласно данным полиции, разбился вскоре после взлета.
В миреАвстралияНовый Южный Уэльс
 
 
