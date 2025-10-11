https://ria.ru/20251011/armenija-2047708177.html
В Армении в церкви молодой человек напал с ножом на мужчину
В Армении в церкви молодой человек напал с ножом на мужчину - РИА Новости, 11.10.2025
В Армении в церкви молодой человек напал с ножом на мужчину
Пациент психиатрического диспансера напал с ножом на мужчину в церкви армянского города Чаренцаван, в 35 километрах от Еревана, от полученных ранений... РИА Новости, 11.10.2025
В Армении в церкви молодой человек напал с ножом на мужчину
В Армении пациент психдиспансера зарезал мужчину в церкви во время службы
ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости. Пациент психиатрического диспансера напал с ножом на мужчину в церкви армянского города Чаренцаван, в 35 километрах от Еревана, от полученных ранений пострадавший скончался, сообщает пресс-служба МВД республики.
Отмечается, что сигнал об инциденте поступил на пульт дежурного полиции в субботу днем. Из медицинского центра Чаренцавана сообщили, что к ним с ножевыми ранениями доставили 57-летнего мужчину, который скончался в больнице.
"По предварительным данным, подозреваемый в убийстве — 26-летний молодой человек, состоящий на учете в психиатрическом диспансере, который в церкви нанес ножевые ранения 57-летнему мужчине во время заупокойной службы", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан, заявили в пресс-службе.