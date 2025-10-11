В Армении в церкви молодой человек напал с ножом на мужчину

ЕРЕВАН, 11 окт - РИА Новости. Пациент психиатрического диспансера напал с ножом на мужчину в церкви армянского города Чаренцаван, в 35 километрах от Еревана, от полученных ранений пострадавший скончался, сообщает пресс-служба МВД республики.

Отмечается, что сигнал об инциденте поступил на пульт дежурного полиции в субботу днем. Из медицинского центра Чаренцавана сообщили, что к ним с ножевыми ранениями доставили 57-летнего мужчину, который скончался в больнице.