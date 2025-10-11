Рейтинг@Mail.ru
На севере Синайского полуострова археологи обнаружили военную крепость - РИА Новости, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:18 11.10.2025 (обновлено: 17:34 11.10.2025)
https://ria.ru/20251011/arheologi-2047711858.html
На севере Синайского полуострова археологи обнаружили военную крепость
На севере Синайского полуострова археологи обнаружили военную крепость - РИА Новости, 11.10.2025
На севере Синайского полуострова археологи обнаружили военную крепость
Археологи обнаружили в ходе работ на севере Синайского полуострова военную крепость времен Нового царства (1550 – 1069 гг. до н.э.), сообщило министерство... РИА Новости, 11.10.2025
2025-10-11T17:18:00+03:00
2025-10-11T17:34:00+03:00
наука
египет
синайский полуостров
древний египет
открытия - риа наука
археология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047712814_0:383:853:863_1920x0_80_0_0_7705b5a0f04a39ae897a672b7ec29380.jpg
https://ria.ru/20250614/arkheologiya-2022201282.html
https://ria.ru/20240823/egipet-1968107582.html
египет
синайский полуостров
древний египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047712814_0:452:854:1092_1920x0_80_0_0_c5dd3652a84a3ae00277a93268d0f318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, синайский полуостров, древний египет, открытия - риа наука, археология
Наука, Египет, Синайский полуостров, Древний Египет, Открытия - РИА Наука, Археология
На севере Синайского полуострова археологи обнаружили военную крепость

Египетские археологи обнаружили на севере Синая крепость времен Нового царства

© Фото : Министерство туризма и древностей ЕгиптаВоенная крепость времен Нового царства обнаружена археологами в ходе работ на севере Синайского полуострова
Военная крепость времен Нового царства обнаружена археологами в ходе работ на севере Синайского полуострова - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© Фото : Министерство туризма и древностей Египта
Военная крепость времен Нового царства обнаружена археологами в ходе работ на севере Синайского полуострова
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 11 окт – РИА Новости. Археологи обнаружили в ходе работ на севере Синайского полуострова военную крепость времен Нового царства (1550 – 1069 гг. до н.э.), сообщило министерство туризма и древностей Египта.
"Египетская археологическая группа, работающая на археологическом объекте Телль-эль-Харуба в районе Шейх-Зувейд на севере Синая, обнаружила военную крепость эпохи Нового царства", - заявило министерство, подчеркнув, что находка является одной из важнейших крепостей, обнаруженных на дороге Гора – пути, который в древности связывал Египет с Азией.
Экспонат на выставке Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия в ГМИИ имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Обладал необычными способностями: ученые раскрыли тайну египетской гробницы
14 июня, 08:00
Министерство отметило, что открытие археологов подтверждает великолепие военного планирования во времена фараонов Нового царства, построивших ряд крепостей для защиты восточных границ Древнего Египта.
Генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед упомянул, что в ходе раскопок были обнаружены часть южной стены крепости длиной около 105 метров и шириной 2,5 метра, 11 оборонительных башен, а также северо-западная башня и части северной и западной стен.
Также археологам удалось найти на месте раскопок глиняные черепки, ручку сосуда с печатью фараона Тутмоса I, вулканические камни и большую печь для приготовления хлеба.
Согласно заявлению министерства, археологи ожидают, что в скором времени будут обнаружены остатки военного порта, обслуживавшего крепость, площадь которой, по их оценкам, составляла около восьми тысяч квадратных метров.
В начале мая министерство сообщало, что археологи обнаружили в районе Телль-Абу-Сайфи на севере Синайского полуострова остатки военных укреплений и траншеи времен Древнего Египта.
Находки, сделанные в ходе работ в провинции Кафр-эш-Шейх на севере Египта - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Египте обнаружили астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры
23 августа 2024, 17:26
 
НаукаЕгипетСинайский полуостровДревний ЕгипетОткрытия - РИА НаукаАрхеология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала