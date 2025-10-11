На севере Синайского полуострова археологи обнаружили военную крепость

© Фото : Министерство туризма и древностей Египта Военная крепость времен Нового царства обнаружена археологами в ходе работ на севере Синайского полуострова

КАИР, 11 окт – РИА Новости. Археологи обнаружили в ходе работ на севере Синайского полуострова военную крепость времен Нового царства (1550 – 1069 гг. до н.э.), сообщило министерство туризма и древностей Египта.

Азией. "Египетская археологическая группа, работающая на археологическом объекте Телль-эль-Харуба в районе Шейх-Зувейд на севере Синая, обнаружила военную крепость эпохи Нового царства", - заявило министерство, подчеркнув, что находка является одной из важнейших крепостей, обнаруженных на дороге Гора – пути, который в древности связывал Египет

Министерство отметило, что открытие археологов подтверждает великолепие военного планирования во времена фараонов Нового царства, построивших ряд крепостей для защиты восточных границ Древнего Египта

Генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед упомянул, что в ходе раскопок были обнаружены часть южной стены крепости длиной около 105 метров и шириной 2,5 метра, 11 оборонительных башен, а также северо-западная башня и части северной и западной стен.

Также археологам удалось найти на месте раскопок глиняные черепки, ручку сосуда с печатью фараона Тутмоса I, вулканические камни и большую печь для приготовления хлеба.

Согласно заявлению министерства, археологи ожидают, что в скором времени будут обнаружены остатки военного порта, обслуживавшего крепость, площадь которой, по их оценкам, составляла около восьми тысяч квадратных метров.