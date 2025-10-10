https://ria.ru/20251010/zasedanie-2047488389.html
Заседание Совета глав государств СНГ завершилось
Заседание Совета глав государств СНГ завершилось
Заседание Совета глав Содружества Независимых государств (СНГ) в Душанбе завершилось, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T12:11:00+03:00
2025-10-10T12:11:00+03:00
2025-10-10T12:19:00+03:00
Заседание Совета глав государств СНГ в Душанбе завершилось