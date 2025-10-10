Рейтинг@Mail.ru
Заседание Совета глав государств СНГ завершилось
12:11 10.10.2025 (обновлено: 12:19 10.10.2025)
Заседание Совета глав государств СНГ завершилось
Заседание Совета глав Содружества Независимых государств (СНГ) в Душанбе завершилось, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.10.2025
душанбе
снг
в мире
таджикистан
эмомали рахмон
душанбе
таджикистан
душанбе, снг, в мире, таджикистан, эмомали рахмон
Душанбе, СНГ, В мире, Таджикистан, Эмомали Рахмон
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе
ДУШАНБЕ, 10 окт – РИА Новости. Заседание Совета глав Содружества Независимых государств (СНГ) в Душанбе завершилось, передает корреспондент РИА Новости.
"Заседание Совета глав государств содружества объявляю закрытым. Желаю всем участникам заседания приятных впечатлений от пребывания в городе Душанбе", - заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин рассказал об увеличении товарооборота России со странами СНГ
Душанбе СНГ В мире Таджикистан Эмомали Рахмон
 
 
