Захарова рассказала о визите дипломатов к главе офиса Sputnik Азербайджан

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Представители российского посольства в Баку посетили главу Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, который был недавно переведен под домашний арест, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.