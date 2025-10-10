Захарова рассказала о визите дипломатов к главе офиса Sputnik Азербайджан

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Представители российского посольства в Баку посетили главу Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, который был недавно переведен под домашний арест, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В пятницу гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку.
"Представители посольства посетили Картавых, который был на днях переведен под домашний арест. Все это время российские дипломаты были с ним на связи, оказывали необходимую помощь, учитывая состояние его здоровья, при содействии азербайджанской стороны", - сказала Захарова.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.