09:54 10.10.2025 (обновлено: 10:36 10.10.2025)
ФСБ задержала жителя Севастополя, передававшего Киеву данные о ПВО
ФСБ задержала жителя Севастополя, передававшего Киеву данные о ПВО
Задержан житель Севастополя, собиравший и передававший военной разведке Украины сведения о местах дислокации средств ПВО, он заключен под стражу на два месяца,... РИА Новости, 10.10.2025
ФСБ задержала жителя Севастополя, передававшего Киеву данные о ПВО

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Задержан житель Севастополя, собиравший и передававший военной разведке Украины сведения о местах дислокации средств ПВО, он заключен под стражу на два месяца, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Республике Крым задержан гражданин России и Украины, 1980 года рождения, по подозрению в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что житель Севастополя через Telegram был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Действуя по заданию куратора, он собирал и передавал сведения о местах дислокации средств ПВО в Крыму и Севастополе.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена". Фигурант арестован на два месяца.
Задержание агента украинской разведки, подорвавшего машину военнослужащего - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинской разведки
8 октября, 11:53
 
