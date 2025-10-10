https://ria.ru/20251010/zaderzhanie-2047449054.html
ФСБ задержала жителя Севастополя, передававшего Киеву данные о ПВО
ФСБ задержала жителя Севастополя, передававшего Киеву данные о ПВО - РИА Новости, 10.10.2025
ФСБ задержала жителя Севастополя, передававшего Киеву данные о ПВО
Задержан житель Севастополя, собиравший и передававший военной разведке Украины сведения о местах дислокации средств ПВО, он заключен под стражу на два месяца,... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T09:54:00+03:00
2025-10-10T09:54:00+03:00
2025-10-10T10:36:00+03:00
происшествия
севастополь
украина
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047454463_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b9cbc96e566617ab406820eee238ec6f.jpg
https://ria.ru/20251008/video-2047017972.html
севастополь
украина
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047454463_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_38eb185f4be4664883fae3e73578cf80.jpg
Задержанный житель Севастополя о том, как передавал Киеву данные о ПВО
Задержанный житель Севастополя о том, как передавал Киеву данные о ПВО.
2025-10-10T09:54
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, украина, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Севастополь, Украина, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала жителя Севастополя, передававшего Киеву данные о ПВО
ФСБ задержала жителя Севастополя за передачу Украине данных о дислокации ПВО