https://ria.ru/20251010/voronezh-2047552856.html
Воронежские власти передали квадрокоптер и продукты в зону СВО
Воронежские власти передали квадрокоптер и продукты в зону СВО - РИА Новости, 10.10.2025
Воронежские власти передали квадрокоптер и продукты в зону СВО
Воронежские власти передали квадрокоптер, продукты питания, газовые баллоны, 35 аккумуляторов, партию спальных мешков и другие товары в зону СВО, сообщил... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:07:00+03:00
2025-10-10T16:07:00+03:00
2025-10-10T16:07:00+03:00
надежные люди
воронеж
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047537722_22:0:1864:1036_1920x0_80_0_0_48d0d5de808e41e9700a462059d470c3.png
https://ria.ru/20251009/svo-2047353494.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047537722_252:0:1633:1036_1920x0_80_0_0_f69e1fd90b806f8b204a2de34f602530.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, александр гусев (губернатор)
Надежные люди, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
Воронежские власти передали квадрокоптер и продукты в зону СВО
Воронежские власти передали продукты, газовые баллоны и квадрокоптер в зону СВО
ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Воронежские власти передали квадрокоптер, продукты питания, газовые баллоны, 35 аккумуляторов, партию спальных мешков и другие товары в зону СВО, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Закупили не только продукты питания, газовые баллоны и другие товары для обеспечения быта, но и квадрокоптер, так необходимый для выполнения боевых задач. А еще – 35 аккумуляторов, партию спальных мешков и многое другое", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что груз был собран благодаря неравнодушным предпринимателям Воронежа и передан бойцу с позывным Левша.
"Не отстают и россошанцы. Депутат областной Думы Валерий Ярошев приобрел и передал бойцам пикап с пиломатериалами, два мотоцикла и квадроцикл. Поучаствовала в сборе и администрация района во главе с Романом Бересневым", - отметил Гусев.