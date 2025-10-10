Воронежские власти передали квадрокоптер и продукты в зону СВО

ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Воронежские власти передали квадрокоптер, продукты питания, газовые баллоны, 35 аккумуляторов, партию спальных мешков и другие товары в зону СВО, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Закупили не только продукты питания, газовые баллоны и другие товары для обеспечения быта, но и квадрокоптер, так необходимый для выполнения боевых задач. А еще – 35 аккумуляторов, партию спальных мешков и многое другое", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что груз был собран благодаря неравнодушным предпринимателям Воронежа и передан бойцу с позывным Левша.