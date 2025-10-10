Рейтинг@Mail.ru
Воронежские власти передали квадрокоптер и продукты в зону СВО - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:07 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/voronezh-2047552856.html
Воронежские власти передали квадрокоптер и продукты в зону СВО
Воронежские власти передали квадрокоптер и продукты в зону СВО - РИА Новости, 10.10.2025
Воронежские власти передали квадрокоптер и продукты в зону СВО
Воронежские власти передали квадрокоптер, продукты питания, газовые баллоны, 35 аккумуляторов, партию спальных мешков и другие товары в зону СВО, сообщил... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:07:00+03:00
2025-10-10T16:07:00+03:00
надежные люди
воронеж
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047537722_22:0:1864:1036_1920x0_80_0_0_48d0d5de808e41e9700a462059d470c3.png
https://ria.ru/20251009/svo-2047353494.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047537722_252:0:1633:1036_1920x0_80_0_0_f69e1fd90b806f8b204a2de34f602530.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронеж, александр гусев (губернатор)
Надежные люди, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
Воронежские власти передали квадрокоптер и продукты в зону СВО

Воронежские власти передали продукты, газовые баллоны и квадрокоптер в зону СВО

© Фото : Гусев/TelegramВоронежские власти передали продукты, газовые баллоны и квадрокоптер в зону СВО
Воронежские власти передали продукты, газовые баллоны и квадрокоптер в зону СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Фото : Гусев/Telegram
Воронежские власти передали продукты, газовые баллоны и квадрокоптер в зону СВО
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Воронежские власти передали квадрокоптер, продукты питания, газовые баллоны, 35 аккумуляторов, партию спальных мешков и другие товары в зону СВО, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Закупили не только продукты питания, газовые баллоны и другие товары для обеспечения быта, но и квадрокоптер, так необходимый для выполнения боевых задач. А еще – 35 аккумуляторов, партию спальных мешков и многое другое", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что груз был собран благодаря неравнодушным предпринимателям Воронежа и передан бойцу с позывным Левша.
"Не отстают и россошанцы. Депутат областной Думы Валерий Ярошев приобрел и передал бойцам пикап с пиломатериалами, два мотоцикла и квадроцикл. Поучаствовала в сборе и администрация района во главе с Романом Бересневым", - отметил Гусев.
Более 600 кг гумпомощи передали жители Эльбрусского района КБР бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Жители Эльбрусского района КБР передали бойцам СВО более 600 кг гумпомощи
9 октября, 18:02
 
Надежные людиВоронежАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала