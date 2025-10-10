https://ria.ru/20251010/vengriya-2047470843.html
Эксперт объяснил позицию Венгрии по санкциям ЕС против российского СПГ
Эксперт объяснил позицию Венгрии по санкциям ЕС против российского СПГ - РИА Новости, 10.10.2025
Эксперт объяснил позицию Венгрии по санкциям ЕС против российского СПГ
Венгрия не настаивала на исключении российского сжиженного природного газа (СПГ) из 19-го пакета санкций ЕС, поскольку покупает трубопроводный газ из РФ, и для... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:24:00+03:00
2025-10-10T11:24:00+03:00
2025-10-10T11:24:00+03:00
в мире
венгрия
россия
словакия
евросоюз
спг
санкции в отношении россии
реакция на санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_6bb93dad8987a7e953f3a0393c63fa80.jpg
https://ria.ru/20251008/energoresursy-2046919999.html
https://ria.ru/20250922/spg-2043061179.html
https://ria.ru/20250908/evropa-2040551296.html
венгрия
россия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d26c174dec05d88a8cfb56d3077af98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, словакия, евросоюз, спг, санкции в отношении россии, реакция на санкции
В мире, Венгрия, Россия, Словакия, Евросоюз, СПГ, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Эксперт объяснил позицию Венгрии по санкциям ЕС против российского СПГ
Штир: Венгрия не покупает СПГ у РФ, поэтому не была против эмбарго ЕС на него
БУДАПЕШТ, 10 окт - РИА Новости. Венгрия не настаивала на исключении российского сжиженного природного газа (СПГ) из 19-го пакета санкций ЕС, поскольку покупает трубопроводный газ из РФ, и для Будапешта гораздо важнее было сохранить возможность и дальше закупать его в соответствии с долгосрочным контрактом, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир.
Издание EUObserver со ссылкой на дипломатов накануне сообщило, что Венгрия
не стала настаивать на исключении эмбарго на закупку российского СПГ с 2027 года из 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Австрия
и Словакия
по-прежнему возражают против принятия нового пакета.
"Я думаю, что Венгрия поступила рационально. Если мы исходим из национальных интересов, то самое главное для нас было получить исключение на закупку трубопроводного газа из России
до 2028 года по долгосрочному контракту. Мы не покупаем СПГ, у нас нет моря. Значит, позиция Венгрии логична, пусть санкции против российского СПГ блокируют те, кто его покупает", - сказал Штир.
По его словам, если бы Будапешт
стал настаивать на исключении российского СПГ из санкционного пакета, это дало бы Брюсселю
возможность утверждать, что "Венгрия блокирует все подряд" и "ослабило бы ее позиции".
Эксперт полагает, что в итоге 19-й пакет будет принят, и запрет на покупку российского СПГ с 2027 года туда войдет, Австрия и Словакия "не сумеют этому противостоять".
"Думаю, что для Словакии тоже важнее получать газ через трубопровод... Полагаю, не противодействовать прекращению закупки СПГ для Венгрии и Словакии рационально, чтобы не потерять то, что для них важнее", - отметил он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.