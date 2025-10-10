Рейтинг@Mail.ru
23:29 10.10.2025 (обновлено: 23:57 10.10.2025)
в мире, венесуэла, сша, оон
В мире, Венесуэла, США, ООН
Венесуэла будет защищаться в случае атаки США, заявили в постпреде при ООН

Постпред Венесуэлы в ООН: если США решат атаковать нас, мы будем защищаться

Территория посольства США в Каракасе. Архивное фото
ООН, 10 окт - РИА Новости. Венесуэла будет защищаться в случае агрессии, заявил постпред страны в ООН Самуэль Монкада.
"Если Соединенные Штаты нападут на Венесуэлу и ее народ, если Соединенные Штаты осквернят нашу территорию, на нас ляжет священный долг защищать то, что принадлежит нам", - сказал он в ходе заседания СБ ООН.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Небензя призвал США прекратить эскалацию с Венесуэлой
