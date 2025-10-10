https://ria.ru/20251010/venesuela-2047637378.html
Венесуэла будет защищаться в случае атаки США, заявили в постпреде при ООН
Венесуэла будет защищаться в случае атаки США, заявили в постпреде при ООН - РИА Новости, 10.10.2025
Венесуэла будет защищаться в случае атаки США, заявили в постпреде при ООН
Венесуэла будет защищаться в случае агрессии, заявил постпред страны в ООН Самуэль Монкада. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T23:29:00+03:00
2025-10-10T23:29:00+03:00
2025-10-10T23:57:00+03:00
венесуэла
сша
Венесуэла будет защищаться в случае атаки США, заявили в постпреде при ООН
Постпред Венесуэлы в ООН: если США решат атаковать нас, мы будем защищаться