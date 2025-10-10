Вагенкнехт призвала бундестаг пересмотреть итоги выборов

БЕРЛИН, 10 октября. РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала бундестаг в течение четырёх недель принять решение о пересмотре итогов февральских выборов, в результате которых ее партия не прошла в бундестаг, пригрозив обращением в федеральный конституционный суд.

По словам политика, отказ немецкого парламента от пересчёта голосов был бы "постыдным для института бундестага". Она выразила надежду, что инициативу поддержат не только представители "Альтернативы для Германии", а партии, называющие себя "демократическим центром", и не станут препятствовать процедуре из политических соображений.