Вагенкнехт призвала бундестаг пересмотреть итоги выборов

БЕРЛИН, 10 октября. РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала бундестаг в течение четырёх недель принять решение о пересмотре итогов февральских выборов, в результате которых ее партия не прошла в бундестаг, пригрозив обращением в федеральный конституционный суд.
"Бундестаг должен принять решение по нашему возражению против итогов голосования в течение следующих четырёх недель, иначе это будет грубая нечестная игра … Если бундестаг скажет "нет" пересчёту голосов, мы, конечно, обратимся в Карлсруэ (конституционный суд ФРГ - ред.)", — написала Вагенкнехт в соцсети X.
По словам политика, отказ немецкого парламента от пересчёта голосов был бы "постыдным для института бундестага". Она выразила надежду, что инициативу поддержат не только представители "Альтернативы для Германии", а партии, называющие себя "демократическим центром", и не станут препятствовать процедуре из политических соображений.
Вагенкнехт добавила, что при пересчёте у правительства канцлера Фридриха Мерца, "скорее всего, уже не было бы большинства".
По результатам февральских выборов выступающей за мирные переговоры с РФ и против поставок оружия на Украину партии не хватило 0,019%, или около 9,5 тысячи голосов, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер для попадания в бундестаг. Позднее конституционный суд ФРГ отклонил ходатайство ССВ о пересчете голосов.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
