Ряд сотрудников "Уралвагонзавода" перейдет на четырехдневную рабочую неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Некоторые специалисты гражданского сегмента "Уралвагонзавода" (в составе Госкорпорации "Ростех") перейдут на четырехдневную рабочую неделю, новый график не коснется гособоронзаказа, предприятие продолжает стабильную работу благодаря многопрофильности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода".

"Переход на четырехдневную рабочую неделю касается ограниченного количества специалистов " Уралвагонзавода " (в составе Концерна УВЗ Госкорпорации " Ростех "), задействованных в гражданском сегменте", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что у завода имеются другие направления, обеспеченные заказами, куда могут перевестись работники вагонного производства. Помимо этого, для сотрудников организовано переобучение новым рабочим профессиям.