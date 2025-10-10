https://ria.ru/20251010/uralvagonzavod-2047621336.html
Ряд сотрудников "Уралвагонзавода" перейдет на четырехдневную рабочую неделю
Ряд сотрудников "Уралвагонзавода" перейдет на четырехдневную рабочую неделю - РИА Новости, 10.10.2025
Ряд сотрудников "Уралвагонзавода" перейдет на четырехдневную рабочую неделю
Некоторые специалисты гражданского сегмента "Уралвагонзавода" (в составе Госкорпорации "Ростех") перейдут на четырехдневную рабочую неделю, новый график не... РИА Новости, 10.10.2025
Ряд сотрудников "Уралвагонзавода" перейдет на четырехдневную рабочую неделю
Некоторые сотрудники "Уралвагонзавода" перейдут на четырехдневную рабочую неделю
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Некоторые специалисты гражданского сегмента "Уралвагонзавода" (в составе Госкорпорации "Ростех") перейдут на четырехдневную рабочую неделю, новый график не коснется гособоронзаказа, предприятие продолжает стабильную работу благодаря многопрофильности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода".
"Переход на четырехдневную рабочую неделю касается ограниченного количества специалистов "Уралвагонзавода
" (в составе Концерна УВЗ Госкорпорации "Ростех
"), задействованных в гражданском сегменте", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что у завода имеются другие направления, обеспеченные заказами, куда могут перевестись работники вагонного производства. Помимо этого, для сотрудников организовано переобучение новым рабочим профессиям.
"Уралвагонзавод" продолжает стабильную работу благодаря своей многопрофильности", - рассказали в пресс-службе, отдельно подчеркнув, что "переход на четырехдневную рабочую неделю абсолютно не касается исполнения "Уралвагонзаводом" государственного оборонного заказа, где для желающих работать всегда открыты двери".