Ряд сотрудников "Уралвагонзавода" перейдет на четырехдневную рабочую неделю
20:35 10.10.2025
Ряд сотрудников "Уралвагонзавода" перейдет на четырехдневную рабочую неделю
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Некоторые специалисты гражданского сегмента "Уралвагонзавода" (в составе Госкорпорации "Ростех") перейдут на четырехдневную рабочую неделю, новый график не коснется гособоронзаказа, предприятие продолжает стабильную работу благодаря многопрофильности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода".
"Переход на четырехдневную рабочую неделю касается ограниченного количества специалистов "Уралвагонзавода" (в составе Концерна УВЗ Госкорпорации "Ростех"), задействованных в гражданском сегменте", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что у завода имеются другие направления, обеспеченные заказами, куда могут перевестись работники вагонного производства. Помимо этого, для сотрудников организовано переобучение новым рабочим профессиям.
"Уралвагонзавод" продолжает стабильную работу благодаря своей многопрофильности", - рассказали в пресс-службе, отдельно подчеркнув, что "переход на четырехдневную рабочую неделю абсолютно не касается исполнения "Уралвагонзаводом" государственного оборонного заказа, где для желающих работать всегда открыты двери".
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В РАН оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
2 сентября, 04:12
 
УралвагонзаводРостехРоссия
 
 
