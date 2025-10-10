Украина и Британия начнут совместное производство БПЛА

ЛОНДОН, 10 окт - РИА Новости. Украина и Великобритания намерены начать совместное производство дронов-перехватчиков для противовоздушной обороны, рассчитанных на уничтожение барражирующих боеприпасов, заявили в пятницу в британском министерстве обороны.

Как отмечается, стоимость производства дронов-перехватчиков значительно ниже стоимости обычных ракет ПВО. Новые БПЛА также будут эффективны в уничтожении барражирующих боеприпасов, заявили в военном ведомстве.

В начале сентября украинский производитель беспилотников Ukrspecsystems объявил об инвестициях в размере 200 миллионов фунтов стерлингов (266 миллионов долларов) в производство БПЛА в Великобритании. Предприятие будет построено в городе Милденхолл, графство Саффолк. Также будет создан испытательный центр на аэродроме Элмсетт вблизи Ипсвича.