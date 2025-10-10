Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 10.10.2025
Украина и Британия начнут совместное производство БПЛА
специальная военная операция на украине
украина
великобритания
россия
сергей лавров
нато
украина
великобритания
россия
украина, великобритания, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, Россия, Сергей Лавров, НАТО
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 окт - РИА Новости. Украина и Великобритания намерены начать совместное производство дронов-перехватчиков для противовоздушной обороны, рассчитанных на уничтожение барражирующих боеприпасов, заявили в пятницу в британском министерстве обороны.
"Великобритания и Украина намерены совместно разработать новый беспилотник-перехватчик для противовоздушной обороны в рамках проекта Octopus. Это приведет к массовому производству тысяч беспилотников в месяц в Великобритании для поддержки Украине", - говорится в заявлении МО.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Британия намерена в десять раз увеличить поставки БПЛА Украине
4 июня, 08:45
Как отмечается, стоимость производства дронов-перехватчиков значительно ниже стоимости обычных ракет ПВО. Новые БПЛА также будут эффективны в уничтожении барражирующих боеприпасов, заявили в военном ведомстве.
В начале сентября украинский производитель беспилотников Ukrspecsystems объявил об инвестициях в размере 200 миллионов фунтов стерлингов (266 миллионов долларов) в производство БПЛА в Великобритании. Предприятие будет построено в городе Милденхолл, графство Саффолк. Также будет создан испытательный центр на аэродроме Элмсетт вблизи Ипсвича.
Позже власти Британии объявили о начале строительства нового завода по производству БПЛА в Суиндоне на юго-западе Великобритании, который откроется в 2026 году. По заявлению властей, новый завод будет обеспечивать полный цикл производства беспилотников - от изготовления прототипов до сборки. Там также будут проводиться исследования и разработки. При этом Лондон не уточнил, будет ли предприятие поставлять БПЛА на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Германия профинансирует производство дальнобойных БПЛА на Украине
9 сентября, 17:58
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВеликобританияРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
