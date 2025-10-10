Украина и Британия начнут совместное производство БПЛА

ЛОНДОН, 10 окт - РИА Новости. Украина и Великобритания намерены начать совместное производство дронов-перехватчиков для противовоздушной обороны, рассчитанных на уничтожение барражирующих боеприпасов, заявили в пятницу в британском министерстве обороны.
"Великобритания и Украина намерены совместно разработать новый беспилотник-перехватчик для противовоздушной обороны в рамках проекта Octopus. Это приведет к массовому производству тысяч беспилотников в месяц в Великобритании для поддержки Украине", - говорится в заявлении МО.
Как отмечается, стоимость производства дронов-перехватчиков значительно ниже стоимости обычных ракет ПВО. Новые БПЛА также будут эффективны в уничтожении барражирующих боеприпасов, заявили в военном ведомстве.
В начале сентября украинский производитель беспилотников Ukrspecsystems объявил об инвестициях в размере 200 миллионов фунтов стерлингов (266 миллионов долларов) в производство БПЛА в Великобритании. Предприятие будет построено в городе Милденхолл, графство Саффолк. Также будет создан испытательный центр на аэродроме Элмсетт вблизи Ипсвича.
Позже власти Британии объявили о начале строительства нового завода по производству БПЛА в Суиндоне на юго-западе Великобритании, который откроется в 2026 году. По заявлению властей, новый завод будет обеспечивать полный цикл производства беспилотников - от изготовления прототипов до сборки. Там также будут проводиться исследования и разработки. При этом Лондон не уточнил, будет ли предприятие поставлять БПЛА на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
