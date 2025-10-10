На Украине упал уровень интернет-подключения из-за отключений света

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Значительное снижение уровня интернет-подключения зафиксировано в нескольких регионах Украины на фоне введения властями отключений электроэнергии в пятницу, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
Ранее в пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко сообщал, что в энергосистеме Украины возник дефицит мощности из-за повреждений объектов генерации.
"Показатели демонстрируют снижение интернет-соединения в нескольких регионах Украины, поскольку власти вводят экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении службы в Telegram-канале.
Украинские власти и СМИ сообщали в пятницу об аварийных отключениях электричества в Киевской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Позже премьер страны Юлия Свириденко сообщила о существенных повреждениях энергетической инфраструктуры на Украине.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.