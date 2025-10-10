Рейтинг@Mail.ru
На Украине упал уровень интернет-подключения из-за отключений света - РИА Новости, 10.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 10.10.2025 (обновлено: 17:13 10.10.2025)
На Украине упал уровень интернет-подключения из-за отключений света
На Украине упал уровень интернет-подключения из-за отключений света - РИА Новости, 10.10.2025
На Украине упал уровень интернет-подключения из-за отключений света
Значительное снижение уровня интернет-подключения зафиксировано в нескольких регионах Украины на фоне введения властями отключений электроэнергии в пятницу,... РИА Новости, 10.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
днепропетровская область
верховная рада украины
вооруженные силы украины
украина
россия
днепропетровская область
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
в мире, украина, россия, днепропетровская область, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Днепропетровская область, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине упал уровень интернет-подключения из-за отключений света

NetBlocks: в нескольких регионах Украины снизился уровень интернет-подключения

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генераторы на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Значительное снижение уровня интернет-подключения зафиксировано в нескольких регионах Украины на фоне введения властями отключений электроэнергии в пятницу, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
Ранее в пятницу глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко сообщал, что в энергосистеме Украины возник дефицит мощности из-за повреждений объектов генерации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Украине отключают газ, свет и тепло
8 октября, 08:00
"Показатели демонстрируют снижение интернет-соединения в нескольких регионах Украины, поскольку власти вводят экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении службы в Telegram-канале.
Украинские власти и СМИ сообщали в пятницу об аварийных отключениях электричества в Киевской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Позже премьер страны Юлия Свириденко сообщила о существенных повреждениях энергетической инфраструктуры на Украине.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Львов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Жителей Львова предупредили о нехватке газа для включения отопления
Вчера, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДнепропетровская областьВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
