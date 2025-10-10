Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, почему ЕС может не достичь соглашения по кредиту Украине
12:02 10.10.2025
СМИ рассказали, почему ЕС может не достичь соглашения по кредиту Украине
СМИ рассказали, почему ЕС может не достичь соглашения по кредиту Украине
2025-10-10T12:02:00+03:00
2025-10-10T12:02:00+03:00
в мире, россия, украина, бельгия, григорий карасин, сергей лавров, евросоюз, европейский совет, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Григорий Карасин, Сергей Лавров, Евросоюз, Европейский совет, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Страны ЕС могут не достичь в конце октября соглашения по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских активов из-за скептицизма Бельгии в отношении плана, сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.
Европарламент в четверг призвал ЕС использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления кредита Украине. По данным портала, так называемый "репарационный кредит", который будет в пятницу обсуждаться министрами финансов стран ЕС в Люксембурге, поддерживают Германия, Франция и ряд восточноевропейских стран, однако Бельгия относится к нему "с глубоким скептицизмом".
СМИ раскрыли, как премьер Бельгии попал в опалу из-за России
"Государства-члены ЕС могут не достичь политического соглашения по схеме финансирования Украины в размере 175 миллиардов евро с использованием замороженных российских активов на заседании Европейского совета в конце этого месяца", - говорится в материале портала.
"Я хотел бы сказать вам, что оно (соглашение - ред.) может быть согласовано на следующем заседании Европейского совета, но я бы не стал делать на это ставку, учитывая сложность вопроса", - приводит портал слова ненадеванного европейского дипломата.
Другой собеседник портала отметил, что схема потребует "значительной юридической и технической работы". По его словам, существуют "технические, транспортные и политические вопросы, которые необходимо решить, а это может занять время".
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
"Все рушится". На Западе заявили о финале конфликта на Украине
Более того, ЕК продвигает идею выделить Украине кредит за счет самих российских активов, который Киев вернул бы после выплаты Россией "репараций". Консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. А председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что требования репараций от России носят демагогический характер.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
"Просто сумасшедшие". Во Франции ответили на дерзкий выпад Зеленского
