СМИ рассказали, почему ЕС может не достичь соглашения по кредиту Украине

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Страны ЕС могут не достичь в конце октября соглашения по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских активов из-за скептицизма Бельгии в отношении плана, сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

Европарламент в четверг призвал ЕС использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления кредита Украине . По данным портала, так называемый "репарационный кредит", который будет в пятницу обсуждаться министрами финансов стран ЕС в Люксембурге , поддерживают Германия Франция и ряд восточноевропейских стран, однако Бельгия относится к нему "с глубоким скептицизмом".

"Государства-члены ЕС могут не достичь политического соглашения по схеме финансирования Украины в размере 175 миллиардов евро с использованием замороженных российских активов на заседании Европейского совета в конце этого месяца", - говорится в материале портала.

"Я хотел бы сказать вам, что оно (соглашение - ред.) может быть согласовано на следующем заседании Европейского совета, но я бы не стал делать на это ставку, учитывая сложность вопроса", - приводит портал слова ненадеванного европейского дипломата.

Другой собеседник портала отметил, что схема потребует "значительной юридической и технической работы". По его словам, существуют "технические, транспортные и политические вопросы, которые необходимо решить, а это может занять время".

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

Более того, ЕК продвигает идею выделить Украине кредит за счет самих российских активов, который Киев вернул бы после выплаты Россией "репараций". Консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. А председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что требования репараций от России носят демагогический характер.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.