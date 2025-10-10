https://ria.ru/20251010/ukraina-2047454877.html
В Кремле оценили развитие событий по урегулированию на Украине
В Кремле оценили развитие событий по урегулированию на Украине - РИА Новости, 10.10.2025
В Кремле оценили развитие событий по урегулированию на Украине
Москва исходя из поведения Киева констатирует не очень хорошее развитие событий по вопросу урегулирования ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T10:23:00+03:00
2025-10-10T10:23:00+03:00
2025-10-10T10:34:00+03:00
украина
дмитрий песков
москва
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014782752_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_0685a1ae142fbb27af2311a98e6d2c88.jpg
https://ria.ru/20251010/trump-2047456682.html
украина
москва
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014782752_446:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_3b33109ad279047e0ad668f6f61e2aa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий песков, москва, киев
Украина, Дмитрий Песков, Москва, Киев
В Кремле оценили развитие событий по урегулированию на Украине
Песков: РФ отмечает не очень хорошее развитие событий по ситуации на Украине