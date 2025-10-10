В Кремле оценили развитие событий по урегулированию на Украине

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Москва исходя из поведения Киева констатирует не очень хорошее развитие событий по вопросу урегулирования ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но с точки зрения поведения киевского режима констатируем пока не очень хорошее развитие событий", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.