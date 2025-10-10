Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили развитие событий по урегулированию на Украине
10:23 10.10.2025 (обновлено: 10:34 10.10.2025)
В Кремле оценили развитие событий по урегулированию на Украине
В Кремле оценили развитие событий по урегулированию на Украине - РИА Новости, 10.10.2025
В Кремле оценили развитие событий по урегулированию на Украине
Москва исходя из поведения Киева констатирует не очень хорошее развитие событий по вопросу урегулирования ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 10.10.2025
украина, дмитрий песков, москва, киев
Украина, Дмитрий Песков, Москва, Киев
В Кремле оценили развитие событий по урегулированию на Украине

Песков: РФ отмечает не очень хорошее развитие событий по ситуации на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль.. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Москва исходя из поведения Киева констатирует не очень хорошее развитие событий по вопросу урегулирования ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Но с точки зрения поведения киевского режима констатируем пока не очень хорошее развитие событий", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент США Дональд Трамп выступает - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Россия надеется на волю Трампа к урегулированию на Украине, заявил Песков
Украина Дмитрий Песков Москва Киев
 
 
