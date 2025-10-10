Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольном Киеву Запорожье призвали ограничить потребление газа
10.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 10.10.2025
В подконтрольном Киеву Запорожье призвали ограничить потребление газа
В подконтрольном Киеву Запорожье призвали ограничить потребление газа
Жителей подконтрольного Киеву города Запорожья призвали ограничить потребление газа после взрывов, сообщает в пятницу компания "Запорожгаз". РИА Новости, 10.10.2025
2025
В подконтрольном Киеву Запорожье призвали ограничить потребление газа

Жителей подконтрольного Киеву Запорожья призвали ограничить потребление газа

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Газовая конфорка. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Жителей подконтрольного Киеву города Запорожья призвали ограничить потребление газа после взрывов, сообщает в пятницу компания "Запорожгаз".
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Сумской области Украины ввели графики аварийных отключений света
Вчера, 07:48
"Срочная информация для жителей Запорожья и предприятий… Крайне важно временно ограничить потребление природного газа… О восстановлении стабильного газоснабжения сообщим дополнительно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
