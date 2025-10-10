В подконтрольном Киеву Запорожье призвали ограничить потребление газа

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Жителей подконтрольного Киеву города Запорожья призвали ограничить потребление газа после взрывов, сообщает в пятницу компания "Запорожгаз".
"Срочная информация для жителей Запорожья и предприятий… Крайне важно временно ограничить потребление природного газа… О восстановлении стабильного газоснабжения сообщим дополнительно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
