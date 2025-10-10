В подконтрольном Киеву Запорожье призвали ограничить потребление газа

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Жителей подконтрольного Киеву города Запорожья призвали ограничить потребление газа после взрывов, сообщает в пятницу компания "Запорожгаз".

"Срочная информация для жителей Запорожья и предприятий… Крайне важно временно ограничить потребление природного газа… О восстановлении стабильного газоснабжения сообщим дополнительно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.