МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемых в убийстве директора подмосковного лицея за 300 долларов в 2002 году, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
Ранее сообщалось о задержании предполагаемых киллера и его пособника, 23 года назад за 300 долларов убивших директора лицея в Подмосковье, следствие ходатайствовало об их аресте. По данным следствия, в 2002 году один из криминальных авторитетов заказал убийство заслуженного учителя России, члена-корреспондента Академии экономических наук Вадима Мениса, заплатив киллеру 300 долларов. Киллер выстрелил в Мениса на пороге лицея, а также в ещё одного мужчину, который был свидетелем произошедшего. Затем фигурант сел в автомобиль, за рулём которого находился пособник, после чего оба скрылись. Спустя пять месяцев после убийства заказчик погиб в ДТП, а его соучастникам долгое время удавалось оставаться безнаказанными.
"По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых в убийстве директора лицея Вадима Мениса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
