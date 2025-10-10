В Нижегородской области женщину обвинили в убийстве матери-инвалида

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Жительница Нижегородской области обвиняется в убийстве пожилой матери-инвалида, за которой та, по версии следствия, устала ухаживать, сообщили РИА Новости в региональном Следственном управлении Следственного комитета России.