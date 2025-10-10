Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области женщину обвинили в убийстве матери-инвалида
16:12 10.10.2025
В Нижегородской области женщину обвинили в убийстве матери-инвалида
В Нижегородской области женщину обвинили в убийстве матери-инвалида - РИА Новости, 10.10.2025
В Нижегородской области женщину обвинили в убийстве матери-инвалида
Жительница Нижегородской области обвиняется в убийстве пожилой матери-инвалида, за которой та, по версии следствия, устала ухаживать, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.10.2025
нижегородская область
россия
бор
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
В Нижегородской области женщину обвинили в убийстве матери-инвалида

Жительницу Нижегородской области обвинили в убийстве матери-инвалида. Детали

© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Жительница Нижегородской области обвиняется в убийстве пожилой матери-инвалида, за которой та, по версии следствия, устала ухаживать, сообщили РИА Новости в региональном Следственном управлении Следственного комитета России.
По версии следствия, 52-летняя жительница Бора задушила свою 85-летнюю мать. Женщину обвиняют по статье 105 УК РФ (убийство).
Жителя Екатеринбурга, убившего годовалую дочь, отправили на лечение
6 октября, 09:43
"Следствие предполагает, что злоупотреблявшая алкоголем женщина совершила убийство, потому что устала ухаживать за лежачей матерью-инвалидом", - сообщили РИА Новости в нижегородском СУ СК.
Суд заключил фигурантку дела под стражу, уточнили в ведомстве.
Суд на Алтае вынес приговор мужчине, убившему 11 женщин
1 октября, 12:31
Нижегородская область, Россия, Бор, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
 
 
