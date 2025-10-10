Жителя Красноярска обвинили в убийстве двух человек

КРАСНОЯРСК, 10 окт – РИА Новости. Житель Красноярска обвиняется в убийстве мужчины и женщины в разных квартирах города с целью кражи их вещей, сообщает региональный главк Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, тела мужчины и женщины были найдены 7 и 8 октября в квартирах многоквартирных домов по улице Джамбульская и Новгородская в Красноярске. Обстоятельства совершения каждого преступления по почерку были схожи между собой, в связи с чем следователи и криминалисты регионального СК пришли к выводу, что убийства могли быть совершены одним человеком.
"В ходе неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю по подозрению в совершении данных преступлений… задержан ранее неоднократно судимый житель Красноярска. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных подпунктами "а", "з" частью 2 статьей 105 УК РФ "убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем", пунктом "в" частью 2 статьей 162 УК РФ (2 эпизода) "разбой, совершенный с применением насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в конце сентября 2025 года фигурант пришел в квартиру по улице Новгородская к знакомой женщине и нанес ей множественные удары ножом по различным частям тела. После этого он совершил убийство знакомого мужчины в квартире по улице Джамбульская, у которого временно жил. Обвиняемый похитил из квартир потерпевших бытовую технику, их мобильные телефоны и другие личные вещи. После мужчина сдал всё награбленное в ломбард.
"Фигурант задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляют в ведомстве.
В пресс-службе регионального СК уточнили журналистам, что обвиняемый наркозависим. Когда точно совершил преступления, он не помнит. Тела погибших фигурант уложил в ванные и закидал тряпками, стульями и другими вещами. Также в ведомстве уточнили, что женщину начала искать мать, а мужчину нашли из-за запаха из квартиры.
