Жителя Красноярска обвинили в убийстве двух человек

Следствие установило, что в конце сентября 2025 года фигурант пришел в квартиру по улице Новгородская к знакомой женщине и нанес ей множественные удары ножом по различным частям тела. После этого он совершил убийство знакомого мужчины в квартире по улице Джамбульская, у которого временно жил. Обвиняемый похитил из квартир потерпевших бытовую технику, их мобильные телефоны и другие личные вещи. После мужчина сдал всё награбленное в ломбард.