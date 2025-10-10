Рейтинг@Mail.ru
Израильская армия начала передислокацию сил в Газе
11:36 10.10.2025 (обновлено: 12:23 10.10.2025)
Израильская армия начала передислокацию сил в Газе
Израильская армия начала передислокацию сил в Газе - РИА Новости, 10.10.2025
Израильская армия начала передислокацию сил в Газе
ЦАХАЛ начала передислокацию сил в секторе Газа и отвод к линии, которая определена в соглашении с ХАМАС о возвращении заложников, сообщила армейская... РИА Новости, 10.10.2025
Израильская армия начала передислокацию сил в Газе

Армия Израиля начала передислокацию сил в Газе после одобрения сделки с ХАМАС

Израильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт — РИА Новости. ЦАХАЛ начала передислокацию сил в секторе Газа и отвод к линии, которая определена в соглашении с ХАМАС о возвращении заложников, сообщила армейская пресс-служба.
"Ночью войска Южного командования находились в процессе корректировки оперативных позиций в секторе Газа", — говорится в публикации.
Палестинцы празднуют объявление о прекращении огня в Дейр-эль-Балахе. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Шампанское вместо геноцида. Израиль и ХАМАС объявили о победе
9 октября, 17:24
Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" уточнило, что к полудню пятницы военные зафиксируют позиции на линии отступления согласно договору. Это фактически означает начало отсчета 72 часов, в течение которых палестинское движение должно вернуть заложников.

Начало урегулирования конфликта

В ночь на четверг президент США Дональд Трамп объявил, что ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению боевых действий. Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, тогда как Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Глава Минфина Израиля призвал уничтожить ХАМАС после обмена заложниками
9 октября, 10:23
Как заявил Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53% территории анклава и выведет войска из Газы.
ХАМАС подтвердило договоренности, израильское правительство одобрило соглашение.
В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
9 октября, 08:00

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.
Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
