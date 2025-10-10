Израильская армия начала передислокацию сил в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт — РИА Новости. ЦАХАЛ начала передислокацию сил в секторе Газа и отвод к линии, которая определена в соглашении с ХАМАС о возвращении заложников, сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью войска Южного командования находились в процессе корректировки оперативных позиций в секторе Газа", — говорится в публикации.

Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" уточнило, что к полудню пятницы военные зафиксируют позиции на линии отступления согласно договору. Это фактически означает начало отсчета 72 часов, в течение которых палестинское движение должно вернуть заложников.

Начало урегулирования конфликта

В ночь на четверг президент США Дональд Трамп объявил, что ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению боевых действий. Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, тогда как Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.

Как заявил Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53% территории анклава и выведет войска из Газы.

ХАМАС подтвердило договоренности, израильское правительство одобрило соглашение.

В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.

ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.

Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.