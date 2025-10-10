Трамп назвал новые экспортные меры Китая сюрпризом

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что новые экспортные меры со стороны Китая стали для него "сюрпризом".

Министерство коммерции КНР сообщило в четверг, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.