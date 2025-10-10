https://ria.ru/20251010/tramp-2047592911.html
Трамп назвал новые экспортные меры Китая сюрпризом
Трамп назвал новые экспортные меры Китая сюрпризом - РИА Новости, 10.10.2025
Трамп назвал новые экспортные меры Китая сюрпризом
Президент США Дональд Трамп заявил, что новые экспортные меры со стороны Китая стали для него "сюрпризом".
2025-10-10
2025-10-10T18:22:00+03:00
2025-10-10T18:22:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
китай
сша
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что новые экспортные меры со стороны Китая стали для него "сюрпризом".
"Я не разговаривал с лидером (КНР
- ред.) Си (Цзиньпином - ред.), потому что на то не было причины. Это был настоящий сюрприз не только для меня, но и для всех лидеров свободного мира", - написал он в соцсети Truth Social, комментируя новые меры Китая по экспортному контролю.
Министерство коммерции КНР сообщило в четверг, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.