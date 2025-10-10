https://ria.ru/20251010/tovarooborot-2047478847.html
Путин рассказал об увеличении товарооборота России со странами СНГ
Путин рассказал об увеличении товарооборота России со странами СНГ - РИА Новости, 10.10.2025
Путин рассказал об увеличении товарооборота России со странами СНГ
Товарооборот России со странами СНГ увеличился на семь процентов — до 112 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
Путин: товарооборот РФ со странами СНГ вырос на 7%, до 112 миллиардов долларов