Путин рассказал об увеличении товарооборота России со странами СНГ
11:46 10.10.2025 (обновлено: 15:02 10.10.2025)
Путин рассказал об увеличении товарооборота России со странами СНГ
Товарооборот России со странами СНГ увеличился на семь процентов — до 112 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025
ДУШАНБЕ, 10 окт — РИА Новости. Товарооборот России со странами СНГ увеличился на семь процентов — до 112 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин.
«

"Товарооборот России со странами СНГ увеличился на семь процентов, до 112 миллиардов долларов", — сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.

Глава государства также отметил, что последовательно улучшается структура товарооборота, причем происходит это за счет роста сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью.
В пятницу президент приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе, где проходит заседание Совета глав государств Содружества. В саммите СНГ также участвуют лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
