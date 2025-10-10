Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот России со странами СНГ облагораживается, заявил Путин
11:04 10.10.2025
Товарооборот России со странами СНГ облагораживается, заявил Путин
Товарооборот России со странами СНГ облагораживается, заявил Путин
Структура товарооборота России со странами СНГ облагораживается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025
Товарооборот России со странами СНГ облагораживается, заявил Путин

Путин: структура товарооборота РФ со странами СНГ облагораживается

Владимир Путин. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Структура товарооборота России со странами СНГ облагораживается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас происходит облагораживание нашего товарооборота из года в год", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.
В пятницу президент России Владимир Путин приехал на площадку саммита СНГ в Душанбе, где принимает участие в заседании Совета глав государств содружества.
Путин пригласил лидеров стран СНГ посетить Россию в декабре
