Путин назвал Таджикистан важным партнером для России
15:14 10.10.2025 (обновлено: 15:34 10.10.2025)
Путин назвал Таджикистан важным партнером для России
Президент России Владимир Путин назвал Таджикистан важным партнером для России. РИА Новости, 10.10.2025
таджикистан, россия, владимир путин, средняя азия
Путин назвал Таджикистан важным партнером для России

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Таджикистан важным партнером для России.
"Таджикистан - важный для нас партнер. В целом важный и в Средней Азии важный", - сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Душанбе.
Путин оценил деятельность нынешнего правительства Афганистана
Таджикистан Россия Владимир Путин Средняя Азия
 
 
