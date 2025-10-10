РПЦ: военное духовенство никогда не приезжает к бойцам с пустыми руками

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Фронтовые священники особенно заботятся о том, чтобы у бойцов всегда были нательные крестики и иконки, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Георгий Шабалов.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу рассказал, что в день рождения один из командующих группировками войск подарил ему, передав с фронта, две нательные иконы с вмятинами от пуль, которые спасли бойцам жизнь. Президент пообещал, что встретится с теми бойцами, чьи иконы ему подарили.

"Как говорил величайший наш полководец, генералиссимус Александр Васильевич Суворов: молись Богу – от него победа. И наши бойцы это знают практически. И поэтому в нагрудных карманах или на местах шевронов они не стесняются носить святые образы. И военное духовенство особенно печется об этом, и никогда не приезжает к бойцам с пустыми руками", – сказал РИА Новости Шабалов.

Он отметил, что священники, волонтеры и все, кто помогает фронту, никогда не забывают привезти нательные крестики и иконы небесных покровителей для солдат.

"Это могут быть иконочки на металлических пластинках, иконы ламинированные, которые каждый боец может положить в нагрудный карман. Конечно, бойцы принимают эти иконы с чувством особого трепета, потому что они прекрасно понимают, какую роль обращение к Богу, к святым, играет на передовой", – добавил священник.

Иерей Георгий Шабалов рассказал, что излюбленные на передовой образы – Спас Нерукотворный и стяг с его изображением, Богородица и иконы святых воинов: архангела Михаила, Георгия Победоносца Александра Невского и других небесных покровителей бойцов.