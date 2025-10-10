Рейтинг@Mail.ru
РПЦ: военное духовенство никогда не приезжает к бойцам с пустыми руками - РИА Новости, 10.10.2025
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
21:07 10.10.2025
РПЦ: военное духовенство никогда не приезжает к бойцам с пустыми руками
Фронтовые священники особенно заботятся о том, чтобы у бойцов всегда были нательные крестики и иконки, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы... РИА Новости, 10.10.2025
россия, владимир путин, георгий победоносец, александр невский, русская православная церковь
Религия, Россия, Владимир Путин, Георгий Победоносец, Александр Невский, Русская православная церковь
РПЦ: военное духовенство никогда не приезжает к бойцам с пустыми руками

Иерей Георгий Шабалов: священники никогда не приезжают к бойцам с пустыми руками

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный священник
Военный священник - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военный священник. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Фронтовые священники особенно заботятся о том, чтобы у бойцов всегда были нательные крестики и иконки, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Георгий Шабалов.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу рассказал, что в день рождения один из командующих группировками войск подарил ему, передав с фронта, две нательные иконы с вмятинами от пуль, которые спасли бойцам жизнь. Президент пообещал, что встретится с теми бойцами, чьи иконы ему подарили.
Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в в церкви Рождества Христова в селе Гончаровка Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Военный священник прошел по трубе с бойцами во время операции "Поток"
29 марта, 15:59
"Как говорил величайший наш полководец, генералиссимус Александр Васильевич Суворов: молись Богу – от него победа. И наши бойцы это знают практически. И поэтому в нагрудных карманах или на местах шевронов они не стесняются носить святые образы. И военное духовенство особенно печется об этом, и никогда не приезжает к бойцам с пустыми руками", – сказал РИА Новости Шабалов.
Он отметил, что священники, волонтеры и все, кто помогает фронту, никогда не забывают привезти нательные крестики и иконы небесных покровителей для солдат.
"Это могут быть иконочки на металлических пластинках, иконы ламинированные, которые каждый боец может положить в нагрудный карман. Конечно, бойцы принимают эти иконы с чувством особого трепета, потому что они прекрасно понимают, какую роль обращение к Богу, к святым, играет на передовой", – добавил священник.
Иерей Георгий Шабалов рассказал, что излюбленные на передовой образы – Спас Нерукотворный и стяг с его изображением, Богородица и иконы святых воинов: архангела Михаила, Георгия Победоносца, Александра Невского и других небесных покровителей бойцов.
"Сам был очевидцем того, как, идя на боевое задание, бойцы обязательно стараются помолиться: за себя, за своих товарищей", – заключил священнослужитель.
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
РПЦ ежемесячно отправляет до 200 волонтеров на восстановление Донбасса
8 августа, 15:24
 
