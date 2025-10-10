МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Союзники по НАТО несут ответственность за продолжающийся конфликт в Европе, считает бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
В частности, как подчеркивает Бэндоу, после начала СВО на Украине Европа развязала "всеобъемлющую прокси-войну против России".
В его статье подчеркивается, что "безответственные" члены НАТО призывают альянс, в первую очередь подразумевая США, готовиться к войне с Россией.
"Когда администрация (президента США Дональда Трампа - ред.) собирается спросить американский народ, готовы ли они рисковать национальной катастрофой ради безответственных европейцев? Сейчас самое время для Трампа решительно поставить Америку на первое место", - пишет Бэндоу.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.