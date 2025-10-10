Рейтинг@Mail.ru
Бэндоу назвал ответственных за продолжающийся конфликт в Европе - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/ssha-2047603393.html
Бэндоу назвал ответственных за продолжающийся конфликт в Европе
Бэндоу назвал ответственных за продолжающийся конфликт в Европе - РИА Новости, 10.10.2025
Бэндоу назвал ответственных за продолжающийся конфликт в Европе
Союзники по НАТО несут ответственность за продолжающийся конфликт в Европе, считает бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T18:50:00+03:00
2025-10-10T18:50:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
рональд рейган
дональд трамп
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972288587_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34ec680dc9562d70b5cc0339422202c4.jpg
https://ria.ru/20251010/es-2047434524.html
https://ria.ru/20251010/ssha-2047433511.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972288587_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62a279ae4f29e1865983f7b8c1e2fed7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, сша, рональд рейган, дональд трамп, владимир путин, нато, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Европа, США, Рональд Рейган, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Бэндоу назвал ответственных за продолжающийся конфликт в Европе

Экс-помощник Рейгана напомнил НАТО об ответственности за конфликт в Европе

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Doug BandowДаг Бэндоу
Даг Бэндоу - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Doug Bandow
Даг Бэндоу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Союзники по НАТО несут ответственность за продолжающийся конфликт в Европе, считает бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
"Америка и Европа фактически находятся в состоянии войны с Россией. Но не потому, что последняя решила вступить с ними в войну. Союзники по НАТО несут ответственность за продолжающийся конфликт", - написал Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне Европы с Россией
Вчера, 07:54
В частности, как подчеркивает Бэндоу, после начала СВО на Украине Европа развязала "всеобъемлющую прокси-войну против России".
"Союзники финансировали и оснащали киевскую армию. Вашингтон и другие правительства оказывали разведывательную поддержку. ЦРУ построило и оснастило объекты на Украине и даже укомплектовало некоторые из них персоналом", - отмечает экс-помощник Рейгана.
В его статье подчеркивается, что "безответственные" члены НАТО призывают альянс, в первую очередь подразумевая США, готовиться к войне с Россией.
"Когда администрация (президента США Дональда Трампа - ред.) собирается спросить американский народ, готовы ли они рисковать национальной катастрофой ради безответственных европейцев? Сейчас самое время для Трампа решительно поставить Америку на первое место", - пишет Бэндоу.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Ответственность за применение Tomahawk возложат на Киев, заявил Яковенко
Вчера, 07:40
 
В миреРоссияЕвропаСШАРональд РейганДональд ТрампВладимир ПутинНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала