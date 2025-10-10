Российские военные обнаружили туннель ВСУ

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Российские бойцы, действующие на Константиновском направлении, обнаружили подземный туннель длиной около 700 метров, вырытый ВСУ, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным Дава.

"В одной посадке у них был туннель почти во всю посадку. Туннель был метров семьсот", — сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что если посадить в такой туннель пулеметчика, то он сможет сдерживать атаку довольно долго. К тому же по туннелям могут перемещаться украинские солдаты.

По словам Давы, обнаружить подобное укрытие сложно даже с беспилотника, а передвижение противника тоже оказывается скрытым.

"Один вход и один выход", — уточнил командир.

Всех украинских боевиков, оказавшихся в туннеле, ликвидировали, добавил он.

Дава также рассказал, что четверо солдат ВСУ прятались в бетонной трубе под дорогой. По ней нанесли удар с беспилотника, боеприпас залетел прямо в трубу рикошетом и взорвался внутри. Те боевики, которым удалось выжить, пытались прикрываться телами погибших, но в итоге всех их также уничтожили.