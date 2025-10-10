Рейтинг@Mail.ru
Российские военные обнаружили туннель ВСУ - РИА Новости, 10.10.2025
10:09 10.10.2025
Российские военные обнаружили туннель ВСУ
Российские военные обнаружили туннель ВСУ
Российские бойцы, действующие на Константиновском направлении, обнаружили подземный туннель длиной около 700 метров, вырытый ВСУ, рассказал РИА Новости командир РИА Новости, 10.10.2025
Российские военные обнаружили туннель ВСУ

Российские военные обнаружили под Константиновкой туннель ВСУ длиной 700 метров

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Российские бойцы, действующие на Константиновском направлении, обнаружили подземный туннель длиной около 700 метров, вырытый ВСУ, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным Дава.
"В одной посадке у них был туннель почти во всю посадку. Туннель был метров семьсот", — сказал он.
Собеседник агентства пояснил, что если посадить в такой туннель пулеметчика, то он сможет сдерживать атаку довольно долго. К тому же по туннелям могут перемещаться украинские солдаты.
По словам Давы, обнаружить подобное укрытие сложно даже с беспилотника, а передвижение противника тоже оказывается скрытым.
"Один вход и один выход", — уточнил командир.
Всех украинских боевиков, оказавшихся в туннеле, ликвидировали, добавил он.
Дава также рассказал, что четверо солдат ВСУ прятались в бетонной трубе под дорогой. По ней нанесли удар с беспилотника, боеприпас залетел прямо в трубу рикошетом и взорвался внутри. Те боевики, которым удалось выжить, пытались прикрываться телами погибших, но в итоге всех их также уничтожили.
Константиновка расположена на подконтрольной ВСУ части ДНР, к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих города российская армия освободила в 2025 году.
