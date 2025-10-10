Расчет БПЛА Zala и "Ланцет" охотится за натовской техникой

ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. Разведывательно-ударный расчет БПЛА Zala и "Ланцет" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр", действуя на передовой в Херсонской области, охотится за РСЗО HIMARS, БМП Bradley и другой натовской техникой, сообщили РИА Новости бойцы расчета с позывными "Мазай" и "Мишаня".

"И РСЗО HIMARS была. Мы как бы стреляли, поражали их. И техника, Bradley, довольно часто мы видим", - сказал командир расчета БПЛА с позывным "Мазай".

По словам военных, их приоритет - это различные самоходные артиллерийские установки и хорошо замаскированные цели противника.