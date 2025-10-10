https://ria.ru/20251010/spetsoperatsiya-2047418522.html
Расчет БПЛА Zala и "Ланцет" охотится за натовской техникой
2025-10-10T03:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
херсонская область
2025
ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. Разведывательно-ударный расчет БПЛА Zala и "Ланцет" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр", действуя на передовой в Херсонской области, охотится за РСЗО HIMARS, БМП Bradley и другой натовской техникой, сообщили РИА Новости бойцы расчета с позывными "Мазай" и "Мишаня".
"И РСЗО HIMARS была. Мы как бы стреляли, поражали их. И техника, Bradley, довольно часто мы видим", - сказал командир расчета БПЛА с позывным "Мазай".
По словам военных, их приоритет - это различные самоходные артиллерийские установки и хорошо замаскированные цели противника.
"Натовское конечно поражали. При использовании нашего комплекса Zala, когда она только поступила нам на вооружение, самая первая цель которая была (поражена) - гаубица М777", - подчеркнул боец с позывным "Мишаня".