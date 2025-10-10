Рейтинг@Mail.ru
Расчет БПЛА Zala и "Ланцет" охотится за натовской техникой - РИА Новости, 10.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:16 10.10.2025
Расчет БПЛА Zala и "Ланцет" охотится за натовской техникой
Разведывательно-ударный расчет БПЛА Zala и "Ланцет" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр", действуя на передовой в Херсонской области, охотится за...
безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область
Расчет БПЛА Zala и "Ланцет" охотится за натовской техникой

Расчет Zala и "Ланцета" охотится за установками HIMARS на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПодготовка Zala к запуску
Подготовка Zala к запуску - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Подготовка Zala к запуску. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 10 окт - РИА Новости. Разведывательно-ударный расчет БПЛА Zala и "Ланцет" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр", действуя на передовой в Херсонской области, охотится за РСЗО HIMARS, БМП Bradley и другой натовской техникой, сообщили РИА Новости бойцы расчета с позывными "Мазай" и "Мишаня".
"И РСЗО HIMARS была. Мы как бы стреляли, поражали их. И техника, Bradley, довольно часто мы видим", - сказал командир расчета БПЛА с позывным "Мазай".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Ситуация обострилась". СМИ узнали о новой проблеме Украины на фронте
9 октября, 18:31
По словам военных, их приоритет - это различные самоходные артиллерийские установки и хорошо замаскированные цели противника.
"Натовское конечно поражали. При использовании нашего комплекса Zala, когда она только поступила нам на вооружение, самая первая цель которая была (поражена) - гаубица М777", - подчеркнул боец с позывным "Мишаня".
