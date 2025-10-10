https://ria.ru/20251010/spetsoperatsiya-2047416253.html
Российские военные уничтожили танк ВСУ в Запорожской области
2025-10-10T02:41:00+03:00
2025-10-10T02:41:00+03:00
2025-10-10T02:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
запорожская область
ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Российские военные с помощью FPV-дронов уничтожили танк украинских сил, обстреливавший позиции российских подразделений под населённым пунктом Новогригоровка в Запорожской области, сообщил РИА Новости оператор разведывательного дрона группировки войск "Восток" с позывным "Дамбо".
"Мы заметили танк, стоящий в лесополосе, он работал по нашим парням. Мы попросили вызвать на него миномёт. Долго за ним наблюдали — он не отъезжал, но при этом стрелял и стрелял. А потом просто на него наши FPV-дроны налетели и разнесли", — рассказал боец.
По словам оператора, использование FPV-дронов позволило быстро и точечно поразить цель, минимизировав риски для российских военнослужащих.