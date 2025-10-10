Ростовская область и ЛНР определили сферы для сотрудничества

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости. Главы Ростовской области и ЛНР Юрий Слюсарь и Леонид Пасечник определили основные сферы, в которых готовы продолжать сотрудничество между регионами, сообщает правительство Ростовской области по итогам встречи руководителей регионов в Луганске.

По словам Пасечника, Ростовская область всегда помогала ЛНР и, если понадобится, они готовы протянуть руку помощи, а также намерены взаимодействовать по всем направлениям.

Слюсарь, в свою очередь, также высказался за развитие добрососедских отношений между регионами, напомнив о созданном содружестве "Донбасс".

"Внутри этого содружества созданы рабочие группы, коллеги трудятся. Но не это главное. Ростовская область одной из первых оказалась рядом с вами в особо непростые времена, и я земляков за это очень благодарю. Это история не про какую-то задачу, не про кем-то навязанную функцию, а про то, что идет изнутри. Когда соседу тяжело, жители Дона встают, идут и помогают. Так было и так будет всегда", - сказал Слюсарь.

"Руководители договорились продолжить тесное сотрудничество регионов в экономике и промышленности, АПК, здравоохранении, сфере цифрового развития и информационных технологий, научно-образовательной сфере", - отмечается в сообщении.

Отдельное внимание на встрече уделили теме совместного развития системы непрерывного казачьего образования.