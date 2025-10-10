Рейтинг@Mail.ru
Ростовская область и ЛНР определили сферы для сотрудничества
Ростовская область
Ростовская область
 
18:56 10.10.2025
Ростовская область и ЛНР определили сферы для сотрудничества
ростовская область, луганская народная республика, юрий слюсарь , леонид пасечник
Ростовская область , Ростовская область, Луганская Народная Республика, Юрий Слюсарь , Леонид Пасечник
Ростовская область и ЛНР определили сферы для сотрудничества

Юрий Слюсарь. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 окт - РИА Новости. Главы Ростовской области и ЛНР Юрий Слюсарь и Леонид Пасечник определили основные сферы, в которых готовы продолжать сотрудничество между регионами, сообщает правительство Ростовской области по итогам встречи руководителей регионов в Луганске.
По словам Пасечника, Ростовская область всегда помогала ЛНР и, если понадобится, они готовы протянуть руку помощи, а также намерены взаимодействовать по всем направлениям.
Слюсарь, в свою очередь, также высказался за развитие добрососедских отношений между регионами, напомнив о созданном содружестве "Донбасс".
"Внутри этого содружества созданы рабочие группы, коллеги трудятся. Но не это главное. Ростовская область одной из первых оказалась рядом с вами в особо непростые времена, и я земляков за это очень благодарю. Это история не про какую-то задачу, не про кем-то навязанную функцию, а про то, что идет изнутри. Когда соседу тяжело, жители Дона встают, идут и помогают. Так было и так будет всегда", - сказал Слюсарь.
"Руководители договорились продолжить тесное сотрудничество регионов в экономике и промышленности, АПК, здравоохранении, сфере цифрового развития и информационных технологий, научно-образовательной сфере", - отмечается в сообщении.
Отдельное внимание на встрече уделили теме совместного развития системы непрерывного казачьего образования.
В 2023 году между Ростовской областью и ЛНР было заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Также сотрудничество осуществляется в рамках соглашения о создании содружества "Донбасс".
Лучшие общественные самоуправления определили в Ростовской области
Ростовская областьРостовская областьЛуганская Народная РеспубликаЮрий СлюсарьЛеонид Пасечник
 
 
