Комитет СНГ рассказал о концепции военного сотрудничества

Заседание совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе

МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Принятая на саммите Содружества Независимых Государств в Душанбе концепция военного сотрудничества предполагает, что оно носит открытый внеблоковый характер и не направлено против третьих стран, сообщил в пятницу исполнительный комитет СНГ.

Ранее в пятницу лидеры СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества в рамках Содружества до 2030 года.

"Военное сотрудничество рассматривается государствами Содружества как общепризнанная форма взаимодействия суверенных государств в военной сфере и осуществляется в соответствии с принципами и нормами международного права, основываясь на стремлении к всестороннему взаимодействию в целях решения общих задач и продвижения совместных интересов. В соответствии с приоритетами государств СНГ сотрудничество в военной сфере носит открытый, предсказуемый, последовательно внеблоковый характер и не направлено против третьих стран", - сообщил исполком.

Многостороннее военное сотрудничество в формате СНГ предусматривает укрепление мер взаимного доверия, неделимость безопасности, развитие равноправных добрососедских отношений, в том числе с другими странами и международными организациями. Его развитие осуществляется для поддержания международного мира, региональной стабильности, безопасного развития каждого государства СНГ, пояснил исполком.

Духовной основой военного сотрудничества является историческая память о Великой Победе в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, общем героическом прошлом и созидательном настоящем наших народов, отмечается в сообщении.