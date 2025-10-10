Рейтинг@Mail.ru
Комитет СНГ рассказал о концепции военного сотрудничества - РИА Новости, 10.10.2025
13:12 10.10.2025 (обновлено: 13:31 10.10.2025)
Комитет СНГ рассказал о концепции военного сотрудничества
Комитет СНГ рассказал о концепции военного сотрудничества - РИА Новости, 10.10.2025
Комитет СНГ рассказал о концепции военного сотрудничества
Принятая на саммите Содружества Независимых Государств в Душанбе концепция военного сотрудничества предполагает, что оно носит открытый внеблоковый характер и... РИА Новости, 10.10.2025
Комитет СНГ рассказал о концепции военного сотрудничества

Концепция военного сотрудничества СНГ предполагает внеблоковый характер

МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Принятая на саммите Содружества Независимых Государств в Душанбе концепция военного сотрудничества предполагает, что оно носит открытый внеблоковый характер и не направлено против третьих стран, сообщил в пятницу исполнительный комитет СНГ.
Ранее в пятницу лидеры СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества в рамках Содружества до 2030 года.
Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита
Вчера, 12:18
"Военное сотрудничество рассматривается государствами Содружества как общепризнанная форма взаимодействия суверенных государств в военной сфере и осуществляется в соответствии с принципами и нормами международного права, основываясь на стремлении к всестороннему взаимодействию в целях решения общих задач и продвижения совместных интересов. В соответствии с приоритетами государств СНГ сотрудничество в военной сфере носит открытый, предсказуемый, последовательно внеблоковый характер и не направлено против третьих стран", - сообщил исполком.
Многостороннее военное сотрудничество в формате СНГ предусматривает укрепление мер взаимного доверия, неделимость безопасности, развитие равноправных добрососедских отношений, в том числе с другими странами и международными организациями. Его развитие осуществляется для поддержания международного мира, региональной стабильности, безопасного развития каждого государства СНГ, пояснил исполком.
Духовной основой военного сотрудничества является историческая память о Великой Победе в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, общем героическом прошлом и созидательном настоящем наших народов, отмечается в сообщении.
Утвержденный документ в среднесрочной перспективе позволяет создать необходимые политико-правовые условия для дальнейшего многостороннего военного сотрудничества в интересах обеспечения безопасного развития государств Содружества, говорится в сообщении.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Ушаков оценил идею создания формата "СНГ плюс"
Вчера, 12:22
 
