Российско-тайскую кооперацию в сфере кино обсудят на "Сделано в России" - РИА Новости, 10.10.2025
12:21 10.10.2025
Российско-тайскую кооперацию в сфере кино обсудят на "Сделано в России"
Российско-тайскую кооперацию в сфере кино обсудят на "Сделано в России"
Российско-тайскую кооперацию в сфере кино обсудят на "Сделано в России"

Сотрудничество РФ и Таиланда в сфере кино обсудят на "Сделано в России"

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бизнес-диалог "Москва – Таиланд. Развитие экспорта в области кино и анимации" пройдет 21 октября в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" - ключевого события для предпринимателей, стремящихся выйти на экспорт и найти надежных партнеров за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ), являющийся организатором форума.
Сессия проводится в партнерстве с Московским экспортным центром.
"Москва является ключевым драйвером российского экспорта креативных индустрий, обеспечивая его более чем на половину. Особое место в этом сегменте занимают кино и анимация, которые активно завоевывают зарубежные рынки, включая страны Азии. Российские проекты отличаются высоким качеством, оригинальными сюжетами и уникальным форматом edutainment (обучение через развлечение), что вызывает значительный интерес у международной аудитории", - говорится в сообщении.
В рамках бизнес-диалога представители московских киностудий, анимационных компаний и эксперты отрасли обсудят с тайскими партнерами перспективы сотрудничества, экспортные возможности и совместные проекты на рынке Таиланда.
Представители министерства культуры России, Москино, Агентства креативных индустрий, Московского экспортного центра и российских креативных индустрий, а также делегаты из Таиланда поговорят о трендах рынка Таиланда и перспективах российского потенциала, а также обсудят формы возможного сотрудничества.
Международный экспортный форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира - представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.
Форум пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве. Участие бесплатное. Регистрация на форум открыта до 13 октября на официальном сайте.
Напомним, в рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.
Генеральные партнеры форума - ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы - правительство Москвы.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
