Российско-тайскую кооперацию в сфере кино обсудят на "Сделано в России"

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бизнес-диалог "Москва – Таиланд. Развитие экспорта в области кино и анимации" пройдет 21 октября в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" - ключевого события для предпринимателей, стремящихся выйти на экспорт и найти надежных партнеров за рубежом, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ), являющийся организатором форума.

Сессия проводится в партнерстве с Московским экспортным центром.

"Москва является ключевым драйвером российского экспорта креативных индустрий, обеспечивая его более чем на половину. Особое место в этом сегменте занимают кино и анимация, которые активно завоевывают зарубежные рынки, включая страны Азии. Российские проекты отличаются высоким качеством, оригинальными сюжетами и уникальным форматом edutainment (обучение через развлечение), что вызывает значительный интерес у международной аудитории", - говорится в сообщении.

В рамках бизнес-диалога представители московских киностудий, анимационных компаний и эксперты отрасли обсудят с тайскими партнерами перспективы сотрудничества, экспортные возможности и совместные проекты на рынке Таиланда.

Представители министерства культуры России, Москино, Агентства креативных индустрий, Московского экспортного центра и российских креативных индустрий, а также делегаты из Таиланда поговорят о трендах рынка Таиланда и перспективах российского потенциала, а также обсудят формы возможного сотрудничества.

Международный экспортный форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира - представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.

Форум пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве. Участие бесплатное. Регистрация на форум открыта до 13 октября на официальном сайте.

Напомним, в рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.

Генеральные партнеры форума - ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы - правительство Москвы.