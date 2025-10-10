Страны СНГ будут совместно бороться с терроризмом и экстремизмом

МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Страны Содружества Независимых Государств будут проводить мероприятия, направленные на выявление, пресечение и расследование террористических и экстремистских преступлений, говорится в программе сотрудничества, принятой на саммите Содружества в Душанбе.

Ранее в пятницу в столице Таджикистана лидеры стран СНГ утвердили программу сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026–2028 годы. Основные положения документа опубликовал исполнительный комитет Содружества

"Цели и задачи Программы – дальнейшее совершенствование взаимодействия государств, уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ в данном направлении. Мероприятия Программы предполагают развитие международно-правовой базы и совершенствование организационных механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, подготовку и проведение совместных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение и расследование террористических и экстремистских преступлений, информационно-аналитическое и научно-методическое обеспечение деятельности государств – участников СНГ в этой сфере, развитие кадрового потенциала компетентных органов", - говорится в сообщении.

При подготовке документа учитывались общепризнанные принципы и нормы международного права, Глобальная контртеррористическая стратегия ООН , международные обязательства государств – участников СНГ и их национальное законодательство, а также состояние, тенденции и динамика развития обстановки в борьбе с терроризмом и экстремизмом в мире. Программа предполагает проведение совместных антитеррористических учений для повышения эффективности борьбы с терроризмом и экстремизмом. Важной задачей останется просветительская деятельность среди населения и освещение результатов сотрудничества в СМИ, говорится в сообщении.