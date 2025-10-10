Рейтинг@Mail.ru
13:47 10.10.2025
Страны СНГ будут совместно бороться с терроризмом и экстремизмом
Страны СНГ будут совместно бороться с терроризмом и экстремизмом
в мире
душанбе
таджикистан
снг
содружество
оон
душанбе
таджикистан
в мире, душанбе, таджикистан, снг, содружество , оон
В мире, Душанбе, Таджикистан, СНГ, Содружество , ООН
МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Страны Содружества Независимых Государств будут проводить мероприятия, направленные на выявление, пресечение и расследование террористических и экстремистских преступлений, говорится в программе сотрудничества, принятой на саммите Содружества в Душанбе.
Ранее в пятницу в столице Таджикистана лидеры стран СНГ утвердили программу сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026–2028 годы. Основные положения документа опубликовал исполнительный комитет Содружества.
Путин рассказал об увеличении товарооборота России со странами СНГ
Вчера, 11:46
"Цели и задачи Программы – дальнейшее совершенствование взаимодействия государств, уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ в данном направлении. Мероприятия Программы предполагают развитие международно-правовой базы и совершенствование организационных механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, подготовку и проведение совместных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение и расследование террористических и экстремистских преступлений, информационно-аналитическое и научно-методическое обеспечение деятельности государств – участников СНГ в этой сфере, развитие кадрового потенциала компетентных органов", - говорится в сообщении.
При подготовке документа учитывались общепризнанные принципы и нормы международного права, Глобальная контртеррористическая стратегия ООН, международные обязательства государств – участников СНГ и их национальное законодательство, а также состояние, тенденции и динамика развития обстановки в борьбе с терроризмом и экстремизмом в мире. Программа предполагает проведение совместных антитеррористических учений для повышения эффективности борьбы с терроризмом и экстремизмом. Важной задачей останется просветительская деятельность среди населения и освещение результатов сотрудничества в СМИ, говорится в сообщении.
"Для усиления информационной поддержки планируется обеспечить развитие Специализированного банка данных АТЦ, расширить обмен аналитическими материалами. Будет продолжено проведение научных исследований и научно-организационных мероприятий по актуальным проблемам противодействия терроризму и экстремизму, а также начата разработка комплексной программы образования и развития кадров", - говорится в публикации. Отмечается, что эти меры призваны повысить эффективность борьбы с терроризмом и экстремизмом в странах СНГ и обеспечить безопасность региона.
Лидеры СНГ подписали 19 документов по итогам саммита
Вчера, 12:18
 
