https://ria.ru/20251010/sledstvie-2047539129.html
Следствие по авиакатастрофе Azal завершается, сообщил Путин
Следствие по авиакатастрофе Azal завершается, сообщил Путин - РИА Новости, 10.10.2025
Следствие по авиакатастрофе Azal завершается, сообщил Путин
Следствие по катастрофе самолета AZAL завершается, в целом его результаты понятны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T15:33:00+03:00
2025-10-10T15:33:00+03:00
2025-10-10T15:37:00+03:00
владимир путин
россия
азербайджан
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991226080_0:139:1033:720_1920x0_80_0_0_b5a2d6c5575c6a6fb37499b1fd50b3e7.jpg
https://ria.ru/20251010/azerbaydzhan-2047540090.html
россия
азербайджан
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991226080_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_86ed39dce16733dd1a1ecf01cbe5e62c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, азербайджан, таджикистан
Владимир Путин, Россия, Азербайджан, Таджикистан
Следствие по авиакатастрофе Azal завершается, сообщил Путин
Путин: результаты следствия по авиакатастрофе Azal в целом понятны