08:33 10.10.2025 (обновлено: 08:35 10.10.2025)
Швеция направит полмиллиарда долларов на борьбу с дронами
в мире
швеция
2025
в мире, швеция
В мире, Швеция
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Швеция направит более 500 миллионов долларов на средства борьбы с дронами и комплектующие для истребителей, сообщается в пресс-релизе министерства обороны страны.
"Швеция инвестирует более 5 миллиардов шведских крон (около 524 миллионов долларов – ред.) для усиления возможностей вооруженных сил Швеции в сфере борьбы с дронами и расширение возможностей (истребителей – ред.) JAS 39 Gripen", - говорится в документе, опубликованном на сайте шведского правительства.
Отмечается, что эти вложения позволят сократить сроки поставок соответствующих вооружений и комплектующих – с 2036 на 2028 год.
Из этой суммы 3,5 миллиарда крон (около 367 миллионов долларов) будет потрачено на средства борьбы с дронами, а 1,5 миллиарда крон (около 157 миллионов долларов) – на комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Запредельная наглость: так с Россией еще никто не поступал
Вчера, 08:00
 
