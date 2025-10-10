https://ria.ru/20251010/shvetsija-2047438248.html
Швеция направит полмиллиарда долларов на борьбу с дронами
Швеция направит полмиллиарда долларов на борьбу с дронами - РИА Новости, 10.10.2025
Швеция направит полмиллиарда долларов на борьбу с дронами
Швеция направит более 500 миллионов долларов на средства борьбы с дронами и комплектующие для истребителей, сообщается в пресс-релизе министерства обороны... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10
2025-10-10T08:33:00+03:00
2025-10-10T08:35:00+03:00
швеция
Швеция направит полмиллиарда долларов на борьбу с дронами
Швеция направит $500 млн на борьбу с дронами и комплектующие для истребителей
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Швеция направит более 500 миллионов долларов на средства борьбы с дронами и комплектующие для истребителей, сообщается в пресс-релизе министерства обороны страны.
"Швеция инвестирует более 5 миллиардов шведских крон (около 524 миллионов долларов – ред.) для усиления возможностей вооруженных сил Швеции в сфере борьбы с дронами и расширение возможностей (истребителей – ред.) JAS 39 Gripen", - говорится в документе, опубликованном на сайте шведского правительства.
Отмечается, что эти вложения позволят сократить сроки поставок соответствующих вооружений и комплектующих – с 2036 на 2028 год.
Из этой суммы 3,5 миллиарда крон (около 367 миллионов долларов) будет потрачено на средства борьбы с дронами, а 1,5 миллиарда крон (около 157 миллионов долларов) – на комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen.