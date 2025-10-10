Более 50 школ в Москве оборудовали подсветкой

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали обновленные здания более 50 столичных школ архитектурно-художественной подсветкой в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках масштабной программы "Моя школа" в этом году организовали мероприятия по оснащению зданий столичных школ архитектурно-художественной подсветкой. Ее получили 51 здание, открывшиеся после полной реконструкции в этом учебном году. В настоящее время работы полностью завершены", - отметил Бирюков.

Заммэра рассказал, что на каждом здании специалисты АО "ОЭК" установили от 300 до 400 энергосберегающих светодиодных светильников холодного и теплого оттенков белого цвета.

"Температура света для каждого проекта определяется индивидуально, чтобы не допустить как "пересвета", так и недостаточной освещенности. Правильно подобранное освещение позволяет грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая единое световое пространство. Кроме того, наличие подсветки делает территорию безопаснее в вечернее и ночное время", - пояснил Бирюков.