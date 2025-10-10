https://ria.ru/20251010/shkoly-2049856543.html
Более 50 школ в Москве оборудовали подсветкой
2025-10-10T11:06:00+03:00
2025-10-10T11:06:00+03:00
2025-10-22T15:05:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
Новости
ru-RU
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали обновленные здания более 50 столичных школ архитектурно-художественной подсветкой в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках масштабной программы "Моя школа" в этом году организовали мероприятия по оснащению зданий столичных школ архитектурно-художественной подсветкой. Ее получили 51 здание, открывшиеся после полной реконструкции в этом учебном году. В настоящее время работы полностью завершены", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что на каждом здании специалисты АО "ОЭК" установили от 300 до 400 энергосберегающих светодиодных светильников холодного и теплого оттенков белого цвета.
"Температура света для каждого проекта определяется индивидуально, чтобы не допустить как "пересвета", так и недостаточной освещенности. Правильно подобранное освещение позволяет грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая единое световое пространство. Кроме того, наличие подсветки делает территорию безопаснее в вечернее и ночное время", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, число зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.