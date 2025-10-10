Рейтинг@Mail.ru
Более 50 школ в Москве оборудовали подсветкой
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:06 10.10.2025 (обновлено: 15:05 22.10.2025)
Более 50 школ в Москве оборудовали подсветкой
Более 50 школ в Москве оборудовали подсветкой
Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали обновленные здания более 50 столичных школ архитектурно-художественной подсветкой в этом году, сообщил... РИА Новости, 22.10.2025
Обновленное здание школы с архитектурно-художественной подсветкой в Москве
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Обновленное здание школы с архитектурно-художественной подсветкой в Москве
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали обновленные здания более 50 столичных школ архитектурно-художественной подсветкой в этом году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках масштабной программы "Моя школа" в этом году организовали мероприятия по оснащению зданий столичных школ архитектурно-художественной подсветкой. Ее получили 51 здание, открывшиеся после полной реконструкции в этом учебном году. В настоящее время работы полностью завершены", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что на каждом здании специалисты АО "ОЭК" установили от 300 до 400 энергосберегающих светодиодных светильников холодного и теплого оттенков белого цвета.
"Температура света для каждого проекта определяется индивидуально, чтобы не допустить как "пересвета", так и недостаточной освещенности. Правильно подобранное освещение позволяет грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая единое световое пространство. Кроме того, наличие подсветки делает территорию безопаснее в вечернее и ночное время", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, число зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
Вид на Садовое кольцо в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Здание на Садовом кольце оснастят подсветкой
4 октября, 14:34
