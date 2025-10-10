https://ria.ru/20251010/rubezhi-2047534158.html
Путин: на рубежах между Таджикистаном и Афганистаном должно быть надежно
Путин: на рубежах между Таджикистаном и Афганистаном должно быть надежно
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на рубежах между Таджикистаном и Афганистаном все должно быть надежно. РИА Новости, 10.10.2025
Путин: на рубежах между Таджикистаном и Афганистаном должно быть надежно
Путин: на рубежах между Таджикистаном и Афганистаном все должно быть надежно