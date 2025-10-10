Рейтинг@Mail.ru
16:51 10.10.2025 (обновлено: 20:28 10.10.2025)
Еврокомиссар рассказал, кто заинтересован в использовании активов России
Еврокомиссар рассказал, кто заинтересован в использовании активов России
в мире, россия, украина, великобритания, валдис домбровскис, урсула фон дер ляйен, мария захарова, евросоюз, g7, еврокомиссия
Еврокомиссар рассказал, кто заинтересован в использовании активов России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Великобритания и Канада заинтересованы в идее ЕС использовать активы ЦБ РФ для предоставления кредита Украине.
"Мы не ожидаем, что именно члены G7 предоставят гарантии по этому репарационному кредиту. Что мы можем рассмотреть, так это то, что члены G7 применят механизмы, идентичные этому кредиту, на возмещение ущерба российским суверенным активам, находящимся на их территории. Канада и Великобритания заявили о своей готовности вдохновиться этим европейским планом", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров финансов ЕС в Копенгагене.
Штаб-квартира немецкого оружейного концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Rheinmetall поставит Киеву системы за счет российских активов
Вчера, 13:59
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ЕП призвал сбивать российские самолеты и использовать замороженные активы
9 октября, 14:40
 
