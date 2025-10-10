https://ria.ru/20251010/rossija-2047552330.html
Путин рассказал о темах, которые он обсудил с Трампом на Аляске
Путин рассказал о темах, которые он обсудил с Трампом на Аляске - РИА Новости, 10.10.2025
Путин рассказал о темах, которые он обсудил с Трампом на Аляске
Темы, которые обсуждали Россия и США в Анкоридже, стороны полностью не открывали, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:05:00+03:00
2025-10-10T16:05:00+03:00
2025-10-10T16:08:00+03:00
в мире
россия
сша
таджикистан
владимир путин
дональд трамп
аляска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_0:86:3226:1901_1920x0_80_0_0_c669f54f792d15e6e0e867b941264aea.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047551687.html
россия
сша
таджикистан
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_296:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_4aab0571513d6c119ddb334b0ecf2af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, таджикистан, владимир путин, дональд трамп, аляска
В мире, Россия, США, Таджикистан, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска
Путин рассказал о темах, которые он обсудил с Трампом на Аляске
Не все раскрыли. Путин сделал заявление о встрече с Трампом на Аляске