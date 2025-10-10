Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о темах, которые он обсудил с Трампом на Аляске - РИА Новости, 10.10.2025
16:05 10.10.2025 (обновлено: 16:08 10.10.2025)
Путин рассказал о темах, которые он обсудил с Трампом на Аляске
Темы, которые обсуждали Россия и США в Анкоридже, стороны полностью не открывали, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Темы, которые обсуждали Россия и США в Анкоридже, стороны полностью не открывали, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы же не открывали полностью то, о чем шла речь в Анкоридже", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Президент Владимир Путин выступает перед представителями СМИ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
У России в ближайшее время появится новое вооружение, заявил Путин
