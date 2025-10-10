Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия и США знают, что делать для прекращения украинского конфликта
15:47 10.10.2025
Путин: Россия и США знают, что делать для прекращения украинского конфликта
Путин: Россия и США знают, что делать для прекращения украинского конфликта - РИА Новости, 10.10.2025
Путин: Россия и США знают, что делать для прекращения украинского конфликта
Россия и США понимают, куда надо было бы двигаться, чтобы прекратить мирными средствами украинский конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
Путин: Россия и США знают, что делать для прекращения украинского конфликта

Путин: Россия и США знают, куда двигаться для прекращения украинского конфликта

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Россия и США понимают, куда надо было бы двигаться, чтобы прекратить мирными средствами украинский конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы же не открывали полностью то, о чем шла речь в Анкоридже. Мы просто говорили о том, что, в целом, у нас есть понимание со стороны Соединенных Штатов и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться, и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт (на Украине - ред.), причем мирными средствами", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Мы остаемся в рамках договоренностей. Путин о дискуссии в Анкоридже - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Россия и США остаются в рамках договоренностей на Аляске, заявил Путин
