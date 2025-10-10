Рейтинг@Mail.ru
Дополнительные доходы Ярославской области направят на развитие региона - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
12:06 10.10.2025
https://ria.ru/20251010/razvitie-2047486327.html
Дополнительные доходы Ярославской области направят на развитие региона
Дополнительные доходы Ярославской области направят на развитие региона - РИА Новости, 10.10.2025
Дополнительные доходы Ярославской области направят на развитие региона
Полученные в результате оптимизации налоговых льгот дополнительные доходы бюджета Ярославской области направят на развитие региона, сообщает областное... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T12:06:00+03:00
2025-10-10T12:06:00+03:00
ярославская область
ярославская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891359881_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b17bf4bcbd528fe78b972d8e6756910.jpg
https://ria.ru/20251008/obrazovanie-2047156875.html
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891359881_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c0e7a448bfad96dc9aff491b356f5d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, россия
Ярославская область, Ярославская область, Россия
Дополнительные доходы Ярославской области направят на развитие региона

Дополнительные доходы Ярославской области направят на социальную сферу региона

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Тутаев, Ярославская область
Вид на Тутаев, Ярославская область - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на Тутаев, Ярославская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Полученные в результате оптимизации налоговых льгот дополнительные доходы бюджета Ярославской области направят на развитие региона, сообщает областное правительство.
По данным правительства, ставки по местным налогам в муниципальных округах Ярославской области будут скорректированы: земельный налог и налог на имущество будут приведены в соответствие с предельным размером, установленным в Налоговом кодексе. В результате налоговые ставки на территориях муниципальных округов, где были ранее установлены пониженные ставки, увеличатся. Для территорий с максимальным значением изменений не будет, отмечают в областном правительстве.
"Дополнительные доходы бюджета, полученные в результате оптимизации, будут направлены на финансирование расходных обязательств, в том числе на социальную сферу", - сообщает областное правительство.
В регионе сохраняются социальные льготы по местным налогам. Ряд категорий граждан освобождены от уплаты налогов в размере от 50 до 100%. Также, по данным областного правительства, в Ярославской области представлены широкие меры поддержки разных социальных категорий, которые ежегодно совершенствуются. В 2025 году на 5,1% проиндексированы выплаты, предусмотренные Социальным кодексом Ярославской области. В частности, заложены средства на повышение зарплат бюджетникам, в том числе тем категориям, которые не входят в президентские указы, на покупку жилья для детей-сирот, многодетным семьям.
Также сохраняются налоговые льготы инвестиционного характера, они направлены на поддержку резидентов территории опережающего развития, участников инвестиционных проектов, осуществляющих деятельность на указанных территориях, и представлены в Ярославле, Ростовском, Гаврилов-Ямском и Тутаевском округах, подчеркивают в областном правительстве.
"Напомним, по итогам 2024 года Ярославская область заняла 27-е место в рейтинге субъектов РФ по качеству жизни и социально-экономическому положению, который составлен экспертами Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" и опубликован информационным агентством "РИА Новости", - говорится в сообщении.
Также, сообщают в областном правительстве, по итогам 2024 года регион занял 23-ю позицию в ежегодном рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения. Рейтинг составлен экспертами Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" по данным Росстата и Центрального банка России. Всего в исследовании участвовали 85 регионов.
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Ярославская сфера образования заняла высокое место в ренкинге регионов
8 октября, 21:39
 
Ярославская областьЯрославская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала