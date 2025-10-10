Дополнительные доходы Ярославской области направят на развитие региона

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Полученные в результате оптимизации налоговых льгот дополнительные доходы бюджета Ярославской области направят на развитие региона, сообщает областное правительство.

По данным правительства, ставки по местным налогам в муниципальных округах Ярославской области будут скорректированы: земельный налог и налог на имущество будут приведены в соответствие с предельным размером, установленным в Налоговом кодексе. В результате налоговые ставки на территориях муниципальных округов, где были ранее установлены пониженные ставки, увеличатся. Для территорий с максимальным значением изменений не будет, отмечают в областном правительстве.

"Дополнительные доходы бюджета, полученные в результате оптимизации, будут направлены на финансирование расходных обязательств, в том числе на социальную сферу", - сообщает областное правительство.

В регионе сохраняются социальные льготы по местным налогам. Ряд категорий граждан освобождены от уплаты налогов в размере от 50 до 100%. Также, по данным областного правительства, в Ярославской области представлены широкие меры поддержки разных социальных категорий, которые ежегодно совершенствуются. В 2025 году на 5,1% проиндексированы выплаты, предусмотренные Социальным кодексом Ярославской области. В частности, заложены средства на повышение зарплат бюджетникам, в том числе тем категориям, которые не входят в президентские указы, на покупку жилья для детей-сирот, многодетным семьям.

Также сохраняются налоговые льготы инвестиционного характера, они направлены на поддержку резидентов территории опережающего развития, участников инвестиционных проектов, осуществляющих деятельность на указанных территориях, и представлены в Ярославле, Ростовском, Гаврилов-Ямском и Тутаевском округах, подчеркивают в областном правительстве.

"Напомним, по итогам 2024 года Ярославская область заняла 27-е место в рейтинге субъектов РФ по качеству жизни и социально-экономическому положению, который составлен экспертами Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" и опубликован информационным агентством "РИА Новости", - говорится в сообщении.