https://ria.ru/20251010/putin-2047551832.html
Путин: Нобелевскую премию не раз давали тем, кто для мира ничего не сделал
Путин: Нобелевскую премию не раз давали тем, кто для мира ничего не сделал - РИА Новости, 10.10.2025
Путин: Нобелевскую премию не раз давали тем, кто для мира ничего не сделал
Нобелевский комитет не раз присуждал премию мира тем, кто для мира ничего не сделал, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T16:04:00+03:00
2025-10-10T16:04:00+03:00
2025-10-10T16:25:00+03:00
россия
таджикистан
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047539336_0:167:3091:1906_1920x0_80_0_0_881891ebaac37122e6b41f203a333b4b.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047549867.html
россия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047539336_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_55cb77e84a50a8cebf42373bbf86966d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, владимир путин, в мире
Россия, Таджикистан, Владимир Путин, В мире
Путин: Нобелевскую премию не раз давали тем, кто для мира ничего не сделал
Те, кто для мира ничего не сделал. Путин о работе Нобелевского комитета