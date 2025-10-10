Рейтинг@Mail.ru
Путин: Нобелевскую премию не раз давали тем, кто для мира ничего не сделал
16:04 10.10.2025
Путин: Нобелевскую премию не раз давали тем, кто для мира ничего не сделал
Нобелевский комитет не раз присуждал премию мира тем, кто для мира ничего не сделал, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
2025
Путин: Нобелевскую премию не раз давали тем, кто для мира ничего не сделал

Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Нобелевский комитет не раз присуждал премию мира тем, кто для мира ничего не сделал, заявил президент России Владимир Путин.
"Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Российский лидер подчеркнул, что из-за таких решений, по его мнению, авторитет премии "в значительной степени утрачен".
Россия готова договариваться с США по сдерживанию вооружений, заявил Путин
