Путин заявил о высоком уровне доверия с арабскими странами - РИА Новости, 10.10.2025
15:51 10.10.2025
Путин заявил о высоком уровне доверия с арабскими странами
У России высокий уровень доверия с арабскими странами, в том числе с Палестиной, заявил президент РФ Владимир Путин.
в мире
россия
палестина
таджикистан
владимир путин
россия
палестина
таджикистан
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, россия, палестина, таджикистан, владимир путин
В мире, Россия, Палестина, Таджикистан, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин выступает перед представителями СМИ после участия в заседании совета глав государств СНГ и проведения двусторонней встречи в Душанбе
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. У России высокий уровень доверия с арабскими странами, в том числе с Палестиной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас очень высокий уровень доверия с нашими арабскими друзьями и с Палестиной", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам госвизита в Таджикистан.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
