Путин заявил о высоком уровне доверия с арабскими странами
Путин заявил о высоком уровне доверия с арабскими странами - РИА Новости, 10.10.2025
Путин заявил о высоком уровне доверия с арабскими странами
У России высокий уровень доверия с арабскими странами, в том числе с Палестиной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.10.2025
Путин заявил о высоком уровне доверия с арабскими странами
Путин: у России высокий уровень доверия с арабскими странами