Путин рассказал о важном направлении в работе СНГ
Путин рассказал о важном направлении в работе СНГ - РИА Новости, 10.10.2025
Путин рассказал о важном направлении в работе СНГ
Президент РФ Владимир Путин назвал борьбу с терроризмом, экстремизмом и коррупцией важным направлением в работе СНГ. РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:09:00+03:00
2025-10-10T11:09:00+03:00
2025-10-10T11:19:00+03:00
владимир путин
россия
снг
россия
