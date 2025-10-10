В Польше сомневаются в вине подозреваемого в теракте на "Северном потоке"

ВАРШАВА, 10 окт – РИА Новости. Министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк сомневается в виновности подозреваемого в теракте на "Северном потоке" гражданина Украины Владимира Журавлева и считает, что прокуратура должна доказать суду несостоятельность идеи о его экстрадиции в Германию.