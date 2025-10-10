В Польше сомневаются в вине подозреваемого в теракте на "Северном потоке"

ВАРШАВА, 10 окт – РИА Новости. Министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк сомневается в виновности подозреваемого в теракте на "Северном потоке" гражданина Украины Владимира Журавлева и считает, что прокуратура должна доказать суду несостоятельность идеи о его экстрадиции в Германию.
Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. В понедельник тот же суд продлил арест еще на 40 дней. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны выступает против выдачи подозреваемого Германии.
"Большой вопрос заключается в том, есть ли убедительные доказательства причастности этого конкретного человека к подрыву газопровода. Существует множество противоречивой информации. Украина отрицает свою причастность к этому делу. И суд просто обязан принять это во внимание. А Германия пусть предоставит доказательства", — сказал министр в эфире телеканала TVN24.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Журавлев экстрадирован в Германию, Семоняк отметил, что "это решение суда".
"Задача прокуратуры, которая сотрудничает со спецслужбами, - убедить суд в том, что экстрадиция в Германию - плохая идея", — заявил он.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".